9月起出國染疫憂沒保障 別擔心！還有「這三張」保單有保

9月1日起，各保險公司將重新推出新版海外突發疾病醫療、及旅遊不便險，多不再承保出國染疫、及檢疫等項目；業者說，度假打工類的海外旅遊綜合險、海外留學生綜合險及郵輪旅遊綜合險等3張保單，都不受此限制，各保單契約條款目前都仍將法定傳染病、檢疫等納保。

換言之，民眾長時間（至少一年）出國打工度假、留學，或是出國搭郵輪旅遊，投保後，若是在國外染疫、檢疫仍有理賠保障。

保險局官員解釋，主因這三張保單的被保險人是特定對象或商品屬性特殊，如海外旅遊綜合險、海外留學生綜合險保障期間長，因此不受限制，可由各公司自行決定是否將法定傳染病納保，回到各公司的保單條款。

依部份公司推出的海外旅遊綜合險（度假打工適用）、海外留學生綜合險的保單條款來看，保障期間至少1~3年，因此以「海外突發疾病醫療險險」為主，承保範圍也沒有排除法定傳染病。

換言之，民眾出國打工度假、留學期間，因染疫而需在國外就醫，包括門診、急診、住院產生的醫療費用，投保後都可以理賠保險金。

至於郵輪旅遊綜合險，例如2020年疫情爆發時的鑽石公主號百人染疫，業者說，就目前保單條款來看，則是以「旅遊不便險」為主，如因染疫、檢疫而被迫取消旅程或縮短時，都可以獲得理賠。

金管會是在8月24日同意備查壽險公會的「海外突發疾病醫療健康保險」附約的示範條款，及產險公會的「個人海外旅遊不便保險旅程取消／更改費用傳染病及檢疫給付附加條款」的參考條款。

依這兩大新修正條款，9月1日起各產壽險公司可將「法定傳染病」除外，保險局副局長林志憲說，但各公司仍可自行刪除除外責任，等於將法定傳染病納保，而納保與否、也須反映在保費的差異上。

如安達產的海外旅平險，就承保包括因染疫而需在海外門診、急診和住院費用，住院醫療保額最高100萬元台幣，門診、急診都以住院保額1%為限，等於門診和急診最高理賠1萬元台幣。

若以去日本五天投保海外加值型，意外險保額1000萬元，傷害和疾病醫療險保額各100萬元，保費1500元左右。安達產目前僅限實體投保，8月底才會開放網路投保，網路投保的旅平險保額上限1000萬元，傷害和疾病醫療保額上限100萬元。