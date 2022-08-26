保誠人壽照顧員工身心健康 促進工作與生活和諧

以員工的健康和福祉為企業永續首要任務的保誠人壽，積極落實對於員工身心健康的照顧，透過混合工作模式，提倡工作與生活和諧(work-life blend)，並持續推動包含保誠健康福祉日在內的員工福利措施，竭其所能地幫助員工成就想望。

保誠人壽提供給員工多項優於法令的給假制度，包含有薪產假12周、陪產假十天、有薪領養假十天、新人年假15天，以提升員工的健康及生活品質，同時提供一年12天志工假，鼓勵所有員工取之於社會、回饋於社會。

除此之外，也透過三大面向，積極地促進員工的健康福祉。

身心健康：延續去年的健康福祉日，今年再度於8月26日實施保誠健康福祉日，全體員工於當日集體休假一天。同時鼓勵員工安排連續五個工作天的休假計畫(Wellness Leave)，獲得充分且完整的休息。

另外，員工可以申請長達12個月的無薪休假(Sabbatical Leave)，作為旅行、學習、個人發展、家庭時間或進行任何其他能夠充電和促進動能的機會。

心理諮詢：員工協助方案(EAP)為員工與眷屬提供免費且全年無休的服務，包含心理健康、人際關係、情緒壓力、法律財務等諮詢協助。

健康講座：舉辦居家運動與伸展講座，同時透過健康月活動進行每周健康操運動、分享正確的走路姿勢，以及如何透過走路，活動筋骨增加身體抵抗力。

根據 LinkedIn發布的2022年全球人才趨勢報告，彈性、重視福祉，已變成招募的標準文案。彈性(Flexibility)這個詞在2021年招募文案的提及率較前一年度增加了83%，提及該詞彙的企業，也獲得Z世代以及千禧族群更高的互動率。

保誠人壽也觀察到，彈性的工作模式有助於達到最好的工作效率與表現，提倡混合工作模式之餘，也提供多項數位協作工具以及更符合混合工作模式的辦公環境，以提升員工的滿意度與認同度。

保誠人壽將持續促進員工的健康福祉，實現對員工的承諾，成為首選雇主。