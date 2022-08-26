遠雄人壽金險獎 見證年輕世代影響力崛起

遠雄人壽今(26)日表示，深受大學生好評、全台最具風險意識的校園影音賽事「遠雄人壽金險奬」本月23日假遠雄金融中心舉辦頒獎典禮，四年來共吸引逾90所大學院校、8,000名學生競逐，不僅校園參與度逐年增加，今年報名件數近260件，創歷屆新高。

本次由五位業界專家及學界教授組成專業評審團，於眾多精采作品中精心遴選出優秀之作，評審團表示，參賽影片題材橫跨人生規畫、生活風險、家庭情感、疫情面對、社會關懷等多元議題，運用動畫、布袋戲、古今穿越不同手法呈現，不僅展現青年學子們強大的創意與表現力，更透過各種觀點演繹保險理念，能讓年輕世代投入創作同時，又能早期孕育風險管控觀念，深具社會意義。

本屆頒獎典禮匯聚眾多擅長影像創作的創意新星，遠雄人壽總經理趙學欣、資深副總經理呂志堅親自出席，與世新大學校長陳清河、知名導演盧建彰、新銳導演邱柏昶、台灣影評人協會副理事長徐明瀚、朝陽科技大學風險管理系副教授徐璧君、銘傳大學新媒體暨傳播管理系副教授張舒斐共同擔任嘉賓。

桃猿啦啦隊倪瑄、凱莉絲、慧慧三位人氣成員閃亮登場應援、帶動現場氣氛，席間與獲獎學生團隊互動交流，以自身經驗分享追求夢想沒有僥倖、只有充滿拚勁、認真不放棄，才是勝利不二心法。

知名主持人呂如中妙語如珠帶動全場氣氛，與同學及貴賓熱絡互動，讓整場盛會高潮不斷。今年更有別過往，五位來自產學界的翹楚們以「星期二最充實的六堂課」為題，在快閃分享會中精闢傳授影像新勢力、保險力、故事力及創意力，學生們也把握這難得機會，踴躍發問，帶回滿滿的正能量。

獲獎同學感性分享，金險奬陪伴他四年大學生活，歷經每屆參賽磨練，今年終於站上榮耀舞台，證明只要堅持一定就會成功，也藉由自身經歷鼓勵同在創作道路上的同學們，持續灌溉創意種子，終有開花結果的一天。

有參賽同學誓言明年將捲土重來，挑戰桂冠。現場除有來自全台各校同學齊聚交流，也有家長陪同參與，並給予金險獎高度肯定，紛紛希望年年舉辦，讓孩子們有更多展現自我的機會與舞台。

遠雄人壽總經理趙學欣表示，保險的意義在於陪伴守護每個人生階段，遠雄人壽期待透過金險獎活動，鼓勵學生勇於創作、展現自我，並在過程中潛移默化了解提前準備的重要性，面對人生各種意外狀況，才能降低風險、減少衝擊。相信金險獎持續舉辦，能帶動更多年輕世代用行動建構自我風險保障。

遠雄人壽致力推動風險規畫意識，成功打造金險獎為全台校園最具指標性及影響力的影音賽事，向下紮根風險觀念，今年一舉榮獲TSAA台灣永續行動獎肯定，深獲各界好評。