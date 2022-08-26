宏泰人壽：壽險組合健康險 一次滿足高齡生活需求
台灣即將於2025年邁入超高齡社會，高齡化的同時，少子化問題未見趨緩、更形嚴重；國家發展委員會資料顯示，2022年每四位工作年齡人口負擔一位老年人口，預估至2070年時將降至每1.1位即須負擔一位老年人口。
為了不成為子女、社會的負擔，每個人對於高齡生活必須提前規劃與準備；在保險部分，宏泰人壽建議，壽險及健康險都是必要的規畫，考量個人財務能力及保單功能性，壽險結合健康險的組合型保險商品可以一次滿足需求。
邁入高齡，老化無法避免，想要高齡生活無虞、不拖累子女，必須預先為經濟、自身健康等問題設想。
宏泰人壽表示，推動高齡保障型商品是落實高齡公平待客的一環，而就保險規畫面來看，壽險跟健康險都是基本，特別是在高齡退休後收入減少，醫療支出可能增多的情況下，保險就可以防患未然，其重要性不言而喻。
不論是壽險或是健康險，購買保險商品應以個人財務能力及保單功能是否符合需求進行評估，壽險結合健康險的組合型保險商品也是選項之一，讓保戶可以一次購足。
宏泰人壽健康一生醫療型終身保險，具備壽險及健康險功能，並針對高齡所需的老年失能安養以及醫療等項目更加強化，保障更全面。
萬一發生完全失能的狀況，除了給付完全失能保險金之外，另外也保證給付10年完全失能安養扶助保險金。
保單也有特定年齡調整機制，隨保險年齡階梯式遞增，保險年齡達70歲時，各項醫療保險金以二倍給付，80歲之後提高為三倍給付，保障老年醫療費用。
宏泰人壽認為，人生每個階段對於保險的需求不同，年輕時為了照顧家人，通常會以壽險保障為主要選擇，老年時則需要更多的醫療保障來照顧自己。
這類組合型保險商品，結合壽險與健康險的功能，能夠更切合需求、保障保戶人生。
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