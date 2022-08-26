台灣CFP®認證人數 增至2,432人

台灣理財顧問認證協會(FPAT)今(26)日舉辦2022年CFP®/AFP授證典禮，展現金融業界培育國際金融專業人才的努力成果。今年以實體方式舉辦授證典禮，勉勵所有新科持證人在專業道路上，秉持初心為客戶建構完善的理財規畫。

依據國際理財顧問認證總會(FPSB)截至2021年底統計，全球CFP®認證人數已突破20萬人，與去年相比成長約5.5%，台灣CFP®已認證人數達2,432人，成長率達12.9%，位居前六大高成長會員國。

FPAT理事長李長庚致詞時表示，疫情衝擊全球生活，加上今年市場波動，有更多民眾需要理財建議，期許CFP®/AFP運用專業，有彈性地因應市場變化，幫助客戶把握機會規避風險，化危機為轉機，提升理財人員價值，替客戶打造長期資產規畫，每位持證人持續提升專業，CFP®的核心精神是全方位理財顧問，是伴隨著客戶的一生，幫助客戶得以實現更好的生活計畫。

統計今年上半年，國內多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，累計教育訓練人次超過6.5萬人次，近兩屆新科持證人國內新取得CFP®國際專業認證計有425人，取得AFP專業認證計有176人。

其中，南山人壽積極培養CFP®及AFP顧問人才，新科持證人數居冠；中國信託商業銀行在通過率上表現亮眼，成長率高達三成，同時也在高資產客戶業績銀行排名第一；國泰人壽共有433位CFP®及AFP持證人，為保險業最高。

面對貧富差距持續擴大，M型社會明顯的狀態，比起單純儲蓄，現代人更須具備FQ(Financial Quotient)財務智商，來因應自身對於像全球疫情爆發、烏俄戰爭導致能源、糧食價格劇烈起伏等震盪且不確定性的新型經濟狀態，更加需要資產配置方面的專業建議，這也是近兩年全球CFP®人數不斷高度成長的重要原因。

根據2021年美國CFP® BOARD 最新研究洞察，千禧世代和Z世代，與X世代不同之處在於，更樂於與金融專業人士合作。71%的Z世代和72%的千禧世代希望獲得值得信賴的財務建議，現在是與年輕一代建立聯繫，以幫助優化財務並建立長達數十年關係的最佳時機。

調查也發現，超過50%的千禧世代為退休儲蓄，Z世代更是高達70%。

CFP® BOARD 最新調查也顯示，2020初疫情讓77%美國人財務感受到壓力，隨後創紀錄的通貨膨脹，被87%美國人列為最大壓力源，今年3月美國CFP® Board的CFP®測驗，增加理財規畫心理學這個模組(科目)，集結了數十位美國金融行為、理財規畫與心理學專家學者級別的CFP®共同著作，於4月出版《理財規劃心理學》。

臺灣理財顧問認證協會表示，這給到台灣很好的借鑒，要能真正體現CFP®持證人的價值，識別客戶心理變化並提供相應的建議越來越重要，軟硬技能缺一不可，這也是該協會未來引領CFP®持續進修方面格外關注的領域。

FPSB國際理財顧問認證總會在2019年已將理財規畫書納入CFP®認證範圍內，目前美、加、中國大陸等都已經納入教育訓練，這兩年台灣也持續舉辦理財規畫書競賽，鼓勵持證人參與，今年結合世界理財規畫日擴大舉辦，總獎金高達新台幣50萬，活動將進行到10/5截止。

10/4~10/6還有由FPAT聯合六大公協會舉辦的2022年世界投資者周聯合論壇，將邀請諾貝爾經濟學家Paul Krugman、瑞士信貸私人銀行部高級顧問陶冬及日本野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明等數十位金融專家學者進行演講與談，歡迎大家一齊來參與。