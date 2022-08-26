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開發金上半年淨值大減千億 總座：短期現象
開發金今舉行第二季法說會，受到中壽淨值縮水影響，開發金上半年淨值大減千億元，從去年底2931億元到下半年只剩1839億元。開發金總經理龐德明表示，淨值下降是短期現象，升息長期對金融機構來說，還是穩定正向的。
龐德明在法說會一開場，就向法人說明上半年淨值衝擊，他表示，淨值下降是整個產業共同的問題，預估納入IFRS 17後，淨值的挑戰會減輕，淨值的下降是短期現象，升息長期對金融機構來說，還是穩定正向的。
中壽淨值從去年底的1770億元，今年上半年僅剩891億元。中壽總經理黃淑芬表示，今年上半年受到俄烏戰爭、疫情、高通膨、經濟衰退疑慮等，造成資本市場波動與修正，資產評價上減少，中壽6月底淨值為891億元，但7月淨值已回升超過1000億元。
開發金今年董事會決議辦理長期資金募集案，法人關心接下來是否還有其他增資計畫，與淨值是否影響明年股利政策？龐德明表示，目前暫時沒有其他增資計畫，股利政策現在談還言之過早，要看接下來市場的波動情形與董事會的決策。
除中壽淨值影響外，中華開發資本因資本市場震盪造成未實現評價損失，上半年淨損15.8億元，但開發金表示，預估下半年可望重啟獲利動能。
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