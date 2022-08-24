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微笑分享、用愛連結 中壽推出「全心出發」品牌動畫

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
中壽推出「全心出發」品牌動畫， 微笑圓弧融入ESG理念，豐富保戶美好生活。圖/中壽提供
中壽推出「全心出發」品牌動畫， 微笑圓弧融入ESG理念，豐富保戶美好生活。圖/中壽提供

中國人壽深耕台灣近60年，累積深厚服務經驗，近期推出「全心出發」品牌動畫，透過中壽Logo裡的微笑圓弧，連結起「永續」、「關懷」、「專業」的ESG理念，更以紅色、灰色等色彩，展現中壽人同理、熱忱、誠信、謙和的特質，傳遞用「We Share We Link」的企業精神守護社會，致力實踐永續金融，豐富保戶美好生活等承諾。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽成立近一甲子，仍秉持「以客戶為中心」的初衷，用活力與熱情豐富保戶生活，堅定扮演著安定社會的正面力量。中壽以充滿熱情與關懷的溫度融合長期服務累積的深度，藉由這支「全心出發」的品牌動畫 ，傳達「We Share We Link」的企業核心精神，以「微笑分享、用愛連結」，持續深耕在地，擁抱熱愛夥伴、崇尚自由的信念，透過不斷因應市場的變化與脈動，以滿足客戶的需求為己任，帶領團隊與時俱進、開創未來，為台灣社會挹注永續影響力。

中壽「全心出發」品牌動畫自7月初上線以來，獲得中壽同仁與保戶的熱烈迴響，尤其對影片展現以「人」為出發的意念更是深有同感，輕盈的節奏也充分展現中壽的年輕活力，而不斷映入眼簾的動態「微笑圓弧」，更讓大家隨著動畫感受到專屬於中壽的心文化與正能量。這也是中壽繼推出「陪練人生」品牌影片後，再度透過「全心出發」品牌動畫，展現每位員工用心實踐「以客戶為中心」的承諾 ，攜手實現「成為最受推薦與信賴的壽險公司」的願景。

長期以來穩健經營、深耕各項ESG理念的中壽，將公司治理及公平待客內化為企業文化，因而榮獲包括連續四年獲公平待客原則評核績優、全球首家通過「氣候變遷投資活動評估及報導報告（ISO 14097）」的企業、連續四年贏得國際保險業亞洲獎等多項殊榮肯定。

中壽目前積極推動「ABCDE」五大策略，包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），並相信以「熱忱」、「同理」來待人，以「誠信」、「謙和」聆聽客戶的聲音，是能夠實踐「愛人如己，豐富客戶生活」的黃金法則，而這條黃金法則將引領中壽實現企業願景成為「最受推薦與信賴的壽險公司」。

中壽「全心出發」品牌動畫：https://youtu.be/jowtEpOMcVw

中壽 動畫 壽險公司

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