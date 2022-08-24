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沈重醫療費也可分期 「醫指付」綁兆豐卡分3期0利率

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
兆豐銀行特別推出「醫指付」APP綁兆豐卡，單筆滿3千元可享3期0利率優惠。圖／兆豐銀行提供
兆豐銀行特別推出「醫指付」APP綁兆豐卡，單筆滿3千元可享3期0利率優惠。圖／兆豐銀行提供

許多民眾無力承擔沈重醫療費，兆豐銀行今天宣布，讓民眾輕鬆減「擔」，與「醫指付」獨家合作，只要在APP上綁定兆豐任一張信用卡，醫療費單筆滿3千元以上，就能申請3期0利率優惠，倘若想分更多期，6期年利率只要3%、12期只要5%，適用範圍涵蓋全台130家醫療機構。

兆豐說明，只要輸入自己或是親友資料，看診後不必排隊等批價、不用領現金，直接透過「醫指付」APP刷兆豐卡就能付款，即便本人不在場，也可透過遠端幫親友繳費，尤其開刀就算有健保也要數萬、甚至數十萬元，現在都能輕鬆綁卡，一指搞定。

兆豐內部統計，近一年內使用醫療行動支付平台「醫指付」的卡友有將近6成為女性，使用比例上則有超過5成為30至49歲民眾，此數據也與「醫指付」調查有破六成女性愛用的結果相符，推斷該年齡層女性較需扶老攜幼就診，因此能迅速結帳、甚至遠端付款的「醫指付」更能吸引此族群使用；此外，過去一年使用「醫指付」單筆支付金額最高的55萬元，便是由家管女性所支付。

兆豐表示，「醫指付」自從2017年啟用至今，醫療院所已從16家擴展至130家，支援的信用卡品牌包含Visa、MasterCard、JCB信用卡以及Visa金融卡，隨疫情影響以及民眾對非接觸支付的使用率大幅增加，可免攜帶現金、甚至可遠端協助親友付款的功能，不僅能減輕醫院行政負擔，還能讓民眾透過安全便利方式完成批價繳款。

因此，兆豐此次特地與其合作，目的就是希望在後疫情時代，透過提供醫療費分期0利率的優惠，協助卡友減輕負擔，建議有需要的民眾可多加利用，除可避免現金接觸、還可靈活調度資金。

兆豐銀行 信用卡 疫情

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