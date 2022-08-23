元大銀行「鑽金碳吉-碳帳戶」獲邀加入碳權存摺聯盟

元大金控（2885）旗下元大銀行創新推出「鑽金碳吉-碳帳戶」，讓客戶可透過元大行動銀行APP檢視每月「減碳成果」，瞭解日常生活中透過電子化交易所節省的碳排量，獲台灣銀行邀請加入「碳權存摺」聯盟，元大銀行以「鑽金碳吉-碳帳戶」實作應用，驗證碳權存摺獎勵消費者綠色行為消費，迎戰2022年總統盃黑客松競賽前20強。

元大銀行秉持金融即生活的理念，認為零接觸金融服務行動，是不斷延伸在日常生活中的各種節能減碳行為，為強化ESG永續發展及節能減碳的公信力，元大銀行率先同業，為國內首家行動銀行APP通過英國標準協會（BSI）查驗，完成ISO 14067產品碳足跡盤查及PAS 2060碳中和國際雙驗證的金融機構。元大銀行以數位化營運為基礎，於今年起帶動客戶愛用零碳APP，首創行動碳帳戶「鑽金碳吉」，創新溝通應用契合2022總統盃黑客松競賽精神，與台銀組隊參賽的「碳權存摺」提案不謀而合，該隊伍目標即由金融業作為業界先驅，由消費端帶動民眾生活轉型，達成「台灣2050淨零轉型」目標，經民眾票選與專家評選後，自251組參賽隊伍脫穎而出的前20強，元大銀行「鑽金碳吉-碳帳戶」加入，成為「碳權存摺」聯盟實作驗證單位。

元大銀行長期致力環境、社會及公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略，多元平衡實踐金融業綠色永續發展理念，自2020年自願加入赤道原則協會成為會員銀行並簽署「赤道原則」（Equator Principles），以國際最高標準審核授信案件，攜手善盡企業社會責任，落實金融業綠色永續發展決策理念，並由企業延伸擴及個人消費者的行動應用，聚焦行動銀行APP的應用服務，盤查元大行動銀行APP碳足跡，進一步推動碳中和計畫，自國際黃金標準市場（Gold Standard），選定具聯合國永續發展目標（SDGs）的風力發電再生能源計畫，進行碳抵換（carbon offset）、達成碳中和，藉由碳抵換進一步支持社會公益，達到扶困濟貧、提升醫療與衛生教育、創造就業機會。