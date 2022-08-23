航運業上半年大賺逾5000億元 上市櫃賺破2兆近十年新高

受航運業、半導體及光電業等3大產業獲利大增，推升逾1600家上市櫃公司今年上半年營收達19兆4642億元、稅前盈餘2兆4769億元，同步創下近十年同期新高，年增各達13.4%、及23%，又以上市航運業上半年大賺5094億元、年增1.35倍續蟬聯「賺錢王」。

證期局副局長高晶萍說，航運業雖塞港逐步緩解，但運價維持高檔，導致獲利大幅成長。據統計，今年上市航運業上半年稅前盈餘達5094.43億元，較去年同期暴增2932億元，年增率達1.35倍，航運業從去年旺到今年。

半導體上半年稅前盈餘8264.54億元、年增55.7%，獲利成長僅次航運業，第三獲利高成長產業是電子零組件，上半年稅前盈餘1312億元、年增近3成。

高晶萍說，半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長而推升獲利，另電子零組件業因5G、伺服器及車用電子等終端需求熱絡，帶動獲利成長。

上櫃公司前三大獲利高成長產業，則是光電業、半導體業和其他業，又以光電業上半年賺104億元、年增74%成長最高，其他產業賺95.8億元、年增42%，半導體業賺582億元、年增6.5%。

高晶萍說，光電業因終端需求成長而推升獲利；半導體業因市場需求增加及產能利用率提升，獲利因而增加；其他業因疫情解封帶動戶外運動產品需求增加及部分公司認列處分資產利益及金融資產評價利益，致獲利成長。

上市公司上半年營收18兆1,441億元，年增13.75%，上櫃公司營收1兆3,201億元、年增8.96%，合計上市櫃公司上半年營收19兆4642億元，年增13.4%。

稅前純益部分，上市公司上半年賺2兆3,120億元、年增23.41%，上櫃公司上半年賺1,649億元、年增17.95%，合計上市櫃公司上半年稅前純益2兆4769億元、年增23%，營收和稅前盈餘同步創近十年同期最佳紀錄。