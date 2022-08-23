金控負責人互兼從嚴 新光金二公主吳欣儒夫妻得辭一人

金管會預告修改「金控負責人準則」，將金控間負責人禁止相互兼任範圍，從目前董、監事本人或關係人，再納入總經理，依此波及華南金（2880）與新光金（2888），華南金董事許元禎妻子吳欣儒因擔任新光金總經理，兩人須在法規上路後做調整，最晚今年底前，兩人只能擇一留任。

市場人士說，夫妻兩人中，許元禎僅擔任華南金控董事，可能改派到子證券擔任董事的機會較高，好讓吳欣儒繼續擔任新光金總經理。

銀行局副局長林志吉說，目前已規定，金控董事、監察人本人或關係人禁止同時擔任另外一家金控董監事，這次是新增「總經理」，認為總經理綜理全公司事務，若本人或關係人又擔任另外一家金控董事、監察人或總經理，有利益衝突的疑慮。

據金管會調查，目前僅新光金總經理吳欣儒、因丈夫許元禎擔任華南金董事，及富邦金（2881）總經理韓蔚廷兼任日盛金（5820）董事長和總經理；因富邦金將整併日盛金，不受此規範影響，但許元禎和吳欣儒夫妻則需擇一人調整。

金管會官員說，修法前已與該夫妻檔溝通過，兩人已知悉，因今天修法僅限金控與金控之間，金控子公司尚不受限；市場認為，許元禎可望轉任子證券董事或其他職位。