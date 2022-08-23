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五大銀行7月新增房貸利率飆1.703% 寫逾六年新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

房市景氣趨緩，數據會說話。中央銀行今（23）日公布，台灣銀行等五大銀行新承做放款，其中，7月新增房貸利率飆上1.703%，較6月上漲0.089個百分點，連八月上漲並創逾六年新高，新增房貸金額則連兩月下滑至558.93億元，為五個月來的最低水準，月減48.05億元。

央行經研處副處長蔡惠美指出，7月購屋貸款利率上漲，主要是央行6月升息，若為月調型房貸，7月房貸利率就會調漲，季調型則會延至8月反應。銀行主管說，以此研判，8月房貸利率很有機會繼續攀高。

至於7月新增房貸金額連兩月衰退，蔡惠美分析，主要是六都建物買賣移轉棟數相較前一個月均為衰退，7月月減13.27%，反映到購屋貸款金額減少上。此外，銀行7月整批分戶貸款較上月減少，以及過去幾個月，部分銀行加強對房貸業務的控管力道，也是關鍵主因。

由於8月進入農曆民俗月，也是傳統房市淡季，銀行主管研判，五大銀行新增房貸連三月衰退的可能性很高。

央行每月公布台銀、土地銀行、合作金庫、華南銀行與第一銀行等五大銀行新承做房貸，這五大銀行房貸市占率合計約四成，金額與利率變化，被視為房市景氣風向球。

對於新增房貸連兩月衰退，是否代表房市景氣趨緩，蔡惠美指出，觀察六都建物買賣移轉棟數月增率，6月是-6.73%，7月為-13.27%，衰退幅度擴大主要有四大主因，包括受新冠肺炎疫情影響、中央銀行3月及6月升息、政府打炒房措施成效逐步彰顯，以及市場憂慮國際景氣下行風險升溫，使近期出現建商推案趨緩、交屋延後等情況，這些因素衝擊建物買賣移轉棟數，進而反映到銀行購屋貸款金額減少上。

央行指出，今年前七月，六都買賣移轉棟數合計年減1.36%。

儘管房市成交量明顯趨緩，但大台北地區房價仍持續上漲，只是漲幅已逐步收斂。

蔡惠美指出，象徵中古屋房價的信義房價指數顯示，7月大台北房價指數月增1.04%，年增6.69%，為去(2021)年9月以來的近一年新低。

數據顯示，在去年2月以前，大台北房價指數年增率均高於6.96%，以此觀察，大台北地區房價漲幅確實明顯趨緩。

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