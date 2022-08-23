7月五大銀行房貸利率升至1.703% 創逾6年新高

中央銀行調升利率之後，帶動房貸利率上升，央行今公布7月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀、一銀）新承做放款利率，其中，購屋貸款利率已升至1.703%，為2016年2月、逾6年來新高；房貸金額則是558.93億元，較上月續減48.05億元，已連2月下滑。

央行今公布7月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為1.475％，創2018年5月以來新高，較6月的1.440％上升0.035百分點，除因部分銀行承做利率較低的地方政府貸款案，使資本支出貸款利率下降外，其餘各類貸款利率皆因伴隨本行6月升息，而較上月上升。

另外，7月五大銀行未承作國庫借款，致五大銀行新承做放款加權平均利率同為1.475％，較6月1.513％下降0.038個百分點。

央行經研處副處長蔡惠美指出，購屋貸款利率已達1.703%、較6月上升0.089個百分點，在央行6月升息之後，7月五大銀行都已調升利率，但少數銀行房貸利率是採季指標利率，部分銀行8月還會調升，將持續推動利率小幅上揚。

從房貸金額來看，6、7月新承作購屋貸款金額都稍微往下走，這部分從六都建物買賣移轉棟數月增率就可看出，6月月增率為負6.73%、7月更擴大為負13.27%，移轉棟數下降，已反映到購屋貸款金額下滑。此外，也有少數銀行整批分戶貸款較上月減少，且有些銀行在房貸管控轉趨嚴謹，都會使購屋貸款金額下降。

對於新增房貸金額連2月下滑，是否顯示房貸承作縮減已成趨勢？蔡惠美指出，就六都移轉棟數來看確實是逐月減少，量縮的主因包括疫情、央行升息以及政府打炒房政策影響，另外國際景氣下行風險也帶來衝擊，就當前房市來看，建商推案趨緩、交屋也延後，都會影響到買賣移轉棟數表現，自然會呈現在到購屋貸款變化上。

她也提到，大台北地區房價7月月增率為1.04％、年增率則為6.96％，年增幅已覺上月7.49％下降，多少反映出房市需求情況，整體大台北房價漲幅確實出現趨緩。

至於是否祭出下一波打炒房措施，她強調，健全房市是部會通力合作，其他部會將持續觀察特定地區、少數地區是否還有投機炒作行為，例如內政部可能會考慮修正平均地權條例，各部會都會密切觀測市場目前動態。