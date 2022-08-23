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防疫險理賠破500億大關 是保費收入12倍之多
金管會保險局今公布最新防疫險理賠金額，今年以來到8月22日理賠金額來到534億元，突破500億元大關，是保費收入44.38億元的12倍之多，仍然以每周理賠58億元金額持續上升中，還未見到明顯趨緩。
據保險局公布，今年以截至8月22日防疫險理賠金額達534億元，理賠件數達143萬件，若與保費收入44.38億元相較，理賠金額已遠超過收進來的保費收入12倍之多。
相較於統計到8月15日的數據，理賠金額仍以單週58億元的速度增加中，約一天理賠8億元，與8月8日比8月15日增加57.4億元，顯示單周增加速度仍未明顯下降。
保險局已核准4家產險增資案，包含國泰世紀產增資100億元、中信產增資40億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元，總核准增資金額達437億元；同時核准3家產險透過短期借款來給付理賠金。
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