外資大舉匯出、央行棄守、新台幣重貶 匯銀人士這樣分析

外資大舉匯出下，台北股匯市今（23）日雙挫，台股下跌149.25點作收，新台幣兌美元則重貶1.09角、收在30.204元，已連4個交易日走貶，續創28個月來新低，台北外匯市場成交金額為13.7億美元。匯銀人士指出，央行也不希望逆勢操作，目前態度轉為「量力而為」，在央行棄守30元關卡下，未來更大幅度貶勢應會再走一段。

美股四大指數周一皆下跌，那斯達克、費半跌幅2%至3%，拖累台股今開低震盪，但終場微幅跌破月線，收在15095.89點，下跌149.25點，成交量1704.72億元；三大法人賣超189.16億元。匯市方面，新台幣今以30.120元開出，盤中最低貶至30.212元，收盤以30.204元、重貶1.09角作收，成交量也放大至13.7億美元。

匯銀人士分析，外資大舉匯出下，新台幣今重貶1.09角，雖然央行盤中還是有防守，仍有佈置賣單，但看似在尾盤已棄守，由於近期美元強勢且外資匯出量很大，央行也不想逆勢操作，已改採「量力而為」的態度防守，短線應已看不到30元下方價位。

匯銀人士說，新台幣偏弱格局將持續，但央行這幾天都有持續佈單，顯然央行不會讓新台幣一次貶太快，短線價位應會先測試30.500元，但很顯然央行收盤棄守30元整數關卡後，未來可能會再走一段更大幅度貶勢。

另有外匯交易員說，新台幣貶勢何時趨緩很難說，但現階段台灣基本面狀況不好，我國是出口導向，目前包括歐美、中國大陸經濟狀況都不好之下，下半年出口利潤將變少，加上國內升息幅度較低，缺乏資金進來的理由，台幣貶值趨勢不變，年底前貶至31元價位也非不可能。

另，歐元兌美元周一也一度下跌1.1％至0.9926美元，低於7月觸及的20年低點0.9952，創2002年以來最低水平。而美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.8%，觸及逾五周高位109.046 ，距離7月中觸及的20年高位109.29已不遠。

匯銀人士說，美元是否持續強勢，要先看9月美國聯準會升息路徑，目前預測2、3碼都有可能，短線先看傑克森洞（Jackson Hole）年度經濟研討會決策，之後則要觀察美國個人消費支出物價指數（PCE）及就業數據，若兩數據都很亮眼，9月美國一舉升3碼的機率提高，屆時美元可望更強。

至於歐元方面，匯銀人士直言，「歐元目前就是弱！」，近期歐元短線有獲利了解壓抑、已經超賣很多，且目前歐元區已陷入「兩難」局面，首先是能源問題短線無法解決，加劇通膨壓力，但若貿然升息，又怕經濟衰退隱憂更嚴重，即使歐洲央行上月已升息2碼，但幅度跟不上美國，短線歐元兌美元應會持續維持在1美元以下。