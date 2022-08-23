上海商銀下半年申設台南分行 將現增3.8億股

上海商銀（5876）今（23）日舉辦法說會，由總經理林志宏主持，林志宏表示，今年上半年全球經濟與金融市場受新冠疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹及升息的影響，經濟成長率大多不如預期，股匯市及債市波動也較大，但上海商銀仍持續加強拓展放款業務、優化存款結構，提升利息淨收益。

上海商銀今年上半年合併淨收益達203.19億元，較上年同期成長4.9%，其中，利息淨收益145.39億元，成長8.8%，手續費淨收益32.02億元，減少4.8%，利息及手續費以外淨收益25.77億元，減少2.5%。上半年合併稅前淨利115.16億元，較上年同期成長3.1%，合併稅後純益91.98億元，較上年同期減少3.3%，稅後純益歸屬母公司業主72.57億元，較上年同期減少0.7%。

此外，上半年稅後每股純益1.62元，略低於上年同期的1.63元；上半年合併年化稅前資產報酬率1.06%、稅前淨值報酬率11.20%。六月底逾期放款比率0.24%，備抵呆帳覆蓋率551.02%，資本適足率(CAR)13.65%，資產品質及資本適足性良好。

林志宏指出，下半年的營運展望，將依循「發展多元核心，驅動數位轉型、強化國際金融、厚植人力資本、創造永續價值」的中期發展策略，繼續衝獲利，從積極拓展綠能電動車、六大核心戰略產業放款與家庭金融、降低資金成本，以及強化信託2.0與財富管理2.0等手續費收入與投資收益著手，並將向金管會申請設立台南市新分行，於台南市設立「南區資訊開發中心」及「南區數位科技創新中心」，啟動新核心系統建置專案，繼續推動數位轉型與ESG永續發展，以及精進內控法遵。

同時，依據董事會的決議辦理現金增資，將發行普通股3.8億股，以強化資本品質，提高資本適足性。

林志宏說，上半年主要業務重點，除了存放款及外匯業務持續成長，聚焦於加速數位轉型，以及推動永續發展，內部管理方面，則以加強人才招募與培訓，以及強化內控法遵與風管，控制資產品質為重點。其中，在數位轉型方面，從智能金融、普惠金融、場景金融及社群媒體等面向，創新數位金融服務，並提升數位交易與業務比重；在ESG永續發展方面，加強推展永續金融，提高綠色金融業務比重，導入赤道原則，推動節能減碳及綠色營運，並審慎因應氣候變遷的風險與機會，以及持續推動各項社會公益與環境永續活動。

此外，今年上半年的營運有4大亮點：第一、將辦理高資產財富管理業務的傳富理財中心提升為傳富理財部，以擴大組織功能，強化高資產業務與服務；第二、設置北區數位科技創新中心(T8)，加強數位金融的創新，以及吸引數位金融人才；第三、完成「銀核系」新核心系統建置專案的簽約，委託IBM統包建置全新核心系統、更新資訊基礎設施及打造關鍵應用平台，以強化資訊科技競爭力；第四、獲納入MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數，以及00878國泰台灣ESG永續高股息ETF基金的成分股。