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台新金彰銀持股剩5.16% 資金優先用於IRFS17要求

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導
台新金。報系資料照／記者陳怡慈攝影
台新金。報系資料照／記者陳怡慈攝影

台新金控（2887）今（23）日舉行第2季線上法說會，會中法人針對彰銀持股提問，台新金控總經理林維俊說，目前還需要再處理的彰銀持股僅剩5.16%，接下來會依照與金管會約定，六年內處分完畢剩餘持股，至於8月10日鉅額交易處分完畢股份的資金有190億元，將優先用於主管機關對台新人壽IFRS17、ICS資本的要求。

林維俊指出，彰銀（2801）持股最初有22.55%，去年為了取得保德信人壽，曾經賣出約1.93%持股，以及為發行交換債保留2.42%部位，另外己種交換特別股，保留2.83%股份，加上在集中市場公開出售彰銀持股，這部分約佔比0.21%，以及8月10日在集中市場透過鉅額交易出售10%左右，現在台新金控帳上扣除掉已經處分、扣除掉保留給交換債、扣除掉保留給己種交換特別股，目前還有5.16%持股，換言之，現在還需要再處理的彰銀，全部發行股數約剩下5.16%。

至於剩餘持股如何處理？林維俊說，未來還是會依約承諾金管會在六年內，透過公開市場，透過特別股、透過交換債等在六年內處分完畢。8月10日鉅額交易處分彰銀持股，台新金獲得約190億元現金會如何使用？林維俊說，當初併購保德信人壽時，跟主管機關有承諾，台新金會優先將資金用於IFRS17、ICS的資本要求。

他說，照業界一致標準計算後，會知道台新人壽是否有資金缺口，如果沒有，190億元可以自由使用，如果有，會優先補足缺口。剩下的依照金控法規定，資金可以用在潛在併購使用、或是對子公司例如台新銀行等增資，其他的就是短期債票券的資金操作。

台新金控 彰銀 金管會

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