台新金僅剩5.16%彰銀持股 將於6年內出清

台新金今舉行法說會，在彰銀訴訟案獲得解決後，法人也關注台新如何持續處分彰銀持股。台新金總經理林維俊今表示，目前僅剩下5.16%彰銀持股，會依照與金管會的承諾，6年之內以交換特別股、發行交換債或公開市場等方式慢慢出清。

台新金今年上半年自結稅後獲利44.77億元，較去年同期129.6億元，年減高達65.5%。林維俊今法說會一開場就針對獲利年減下滑說明，他表示，一方面受第二季全球經濟情勢進一步惡化影響，通膨壓力加劇、先進經濟體貨幣緊縮、區域地緣政治緊張情勢升溫等諸多干擾，造成金融市場波動加劇。另一方面，去年併購保德信人壽後續衍生評價變動，及啟動彰銀處分也產生相關會計處理變動影響，若排除併購案及處分彰銀等影響，稅後淨利的年減幅度縮小至3成內，與主要同業一致。

台新金8月10日公告，與財政部雙方達成解決爭端共識，並由台新金向法院撤回訴訟，順利解決纏訟17年的彰銀案。林維俊今在法說會上表示，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果，台新金於8月10日向法院撤回對財政部提出的訴訟，雙方爭議和平落幕。

林維俊說，台新金自8月10日當天以盤後交易方式釋出104.88萬張彰銀股票，持股彰銀總額降至已發行股份10.41%，將持續履行對金管會承諾，於6年內處分所有彰銀持股，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股。

林維俊在會中回答法人提問時表示，台新一開始持有彰銀22.55%，過去這段時間積極處分持股，發行交換債、交換特別股，也有少部分是公開市場出售，並透過鉅額交易出售10%持股，帳上扣除已經處分、自留的交換債(EB)與己種特別股後，目前僅剩下5.16%彰銀持股，將依照對金管會的承諾6年內慢慢出清。

針對鉅額交易拿回的190億元資金，將如何運用？林維俊表示，將優先用來補足台新人壽接下來對於接軌IFRS 17的資金缺口，現在IFRS 17業界的一致標準主管機關還在試算當中，會依照與金管會的承諾，優先處理缺口，剩下來的資金再運用在潛在併購與對子公司增資上。