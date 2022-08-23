防疫險理賠變數大 中信產將啟動二度增資

中信金今舉行法說會，會中公布台壽子公司中信產防疫險理賠情況，雖台壽在7月以對中信產增資40億元，但考量疫情變數仍大，預計台壽將對中信產啟動第二次增資。

台灣人壽資深副總葉栢宏表示，截至6月中信產防疫險有效保單有39.5萬件，6月已認損43億元，反映在上半年的財報中，計算基礎是以確診率15%、16%，7月底有申請要給付理賠金額約35.4億元，還在認損的範圍內。

但葉栢宏表示，疫情變數仍大，預估在確診率20%時，整體虧損會到60億元，等於還需要額外增加17億元損失在財報上；若確診率到25%，整體損失是75億元，還需要額外增加32億元損失。現在規劃啟動二度增資，增資金額將會跟認損金額高度相關。

葉栢宏指出，6月底國內確診情況看起來有減緩，但內部變數上，6月底觀察全國確診率16.1%，以8月中來說，中信產內部的理賠率15.5%，比全國的確診率低，且預估該申請的都差不多申請，但也不排除有些會理賠遞延，綜合評估外部因素與內部統計資料後，有確定的增資數字，會通過董事會後對外公告。