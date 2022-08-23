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永豐銀行守護全民資產 攜手警方攔阻詐騙犯罪

經濟日報／ 記者陳美君／即時報導

永豐銀行守護民眾資產不遺餘力，自今(2022)年1月至7月底，全台分行成功防堵疑似遭詐騙逾200件、累計總金額逾新台幣7,500萬元。永豐銀行表示，為響應政府推廣全民反詐騙，永豐銀行建置嚴密的防詐騙通報網絡，並強化第一線行員警覺詐騙、即時通報，力阻客戶受騙。今年前7個月永豐銀行成功防堵的各類案件中，最常見且金額最高的詐騙類型為「假投資」；此外，透過分行跨行合作與即時通報，今年也成功攔阻4起詐騙集團成員提領贓款，協助警方聯防犯罪。

專家、親友名義誘導 假投資真詐騙盛行　

國內投資詐騙案件頻繁，據金管會證期局統計，今年前5個月收到民眾檢舉或陳情案件，高達去(2021)年全年度總案件量80% 。永豐銀行表示，目前各分行已成功攔阻近百件「假投資」詐騙案，其中多數以投資專家或親友名義，透過手機通訊軟體誘導民眾投資海內外股市或交易虛擬貨幣，並以限時匯款、勿洩露投資機密等手法行騙；今年前7個月，永豐銀行成功防堵的「假投資」詐騙，總金額高達逾4,300萬元，為所有案件中最常見、總金額占比也最高的類型。

第一線行員機警研判 通報警方打擊犯罪

永豐銀行表示，目前於全台各分行皆定期宣導防詐騙流程、更新詐騙手法資訊及進行防詐騙及防搶防災演練，強化第一線行員研判詐騙案件的能力；當行員面對疑似詐騙情境，主動關懷客戶匯款、開戶等用途，在積極勸阻客戶同時，通報警方協助聯防詐騙，保護客戶免於受騙。今年在永豐行員機警察覺下，透過分行之間跨行合作與即時通報，更成功攔阻4起詐騙集團成員提款，協助警方打擊犯罪，守護全民資產安全。

詐騙集團

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