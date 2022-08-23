永豐金證券拿下國家品牌玉山獎八大獎 獲傑出企業殊榮

永豐金證券數位創新服務成績斐然，連續三年以優異表現獲得國家品牌玉山獎肯定，今年榮獲2022年第十九屆國家品牌玉山獎共8項大獎，其中更三度蟬聯傑出企業殊榮，旗下受投資人青睞包括豐存股、大戶投數位帳戶與AI幫你顧等優質數位服務，連袂第三年蟬聯最佳產品、最佳人氣品牌，寫下亮眼成績。

永豐金證券策略發展數位金融、普惠金融、存股、ESG投資，也落實在子公司獲得優異成果，包括永豐期貨及永豐投顧均在這屆國家品牌玉山獎大放異采，永豐期貨獲得包括傑出企業在內的五項殊榮，永豐投顧以以SinoPac+企業永續評鑑系統榮獲最佳產品肯定。

永豐金證券深耕金融科技，以客戶體驗為中心，持續進行數位優化及創新，今年另有四項創新數位服務首度獲獎，分別獲得最佳產品及最佳人氣品牌肯定包括：(1) 「大戶投智慧單」，投資人3步驟即完成自動下單設定、監控環境；(2)「Python API（Shioaji）」，無縫接軌搭配套件，將交易策略拓展至機器學習領域；(3)領先業界推出「豐投ESG」專業網站，賦予個股標的豐 ESG 標章，推出豐ESG 投資組合，滿足永續投資需求；(4)「LINE官方帳號」，容易閱讀與分享，遊戲性理財資訊與客戶接觸，自2021到2022年4月，LINE好友數成長78%，用戶活躍度穩定維持55%。

永豐金證券表示，連續第三年獲獎的三項常勝軍數位服務，其中備受年輕人青睞的「豐存股」2021年獲得網路溫度計統計網友公認第一優質存股平台；「大戶投數位帳戶」提供一站式選股及下單體驗，今已累積近40萬使用者；「AI幫你顧」，有別於傳統線性技術分析，協助投資人快速獲取所需資訊，去年榮獲國家品牌玉山獎產品類全國首獎。

另外、永豐金證券子公司包括永豐期貨及永豐投顧均在這屆國家品牌玉山獎大放異采，永豐期貨透過數位服務與新世代投資人互動，打造不一樣的期貨視野，首次參獎即榮獲傑出企業，以「官方帳號-豐神榜」LINE＠互動模擬平台榮獲最佳產品；並首創「永豐夜夜秀」線上財經綜藝節目、「線上開戶平台」6分鐘快速申辦等亮點產品，及「期貨經理事業」以系統化交易發展多元交易策略，穩定提升投資組合績效，成為投資人期貨資產管理的首選，榮獲「最佳人氣品牌」的肯定。