土地銀行落實ESG 發行25億元可持續發展債

配合政府推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」政策，臺灣土地銀行繼110年發行首檔可持續發展債券後，於8月23日及25日發行今年度可持續發展債券，發行總額共計新台幣25億元。

債券所募資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，展現土銀落實ESG責任投資，推動永續金融之決心。

因應全球永續浪潮，臺灣土地銀行除持續發揮不動產專業銀行優勢辦理各項專案貸款及綠色融資、促進國家經濟發展外，同時透過短期與中長期永續營運之推動策略與目標設定，貫徹環境、社會與公司治理之企業社會責任理念，落實永續經營。

為接軌國際邁向永續發展，臺灣土地銀行業成立「永續發展委員會」，透過「永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與」等六大面向擘劃ESG推動藍圖，由上而下具體貫徹各項環境、社會及公司治理年度目標。而面對氣候變遷所帶來的轉型風險、實體風險與機會，臺灣土地銀行於2020年加入銀行公會「氣候變遷壓力測試小組」，持續推動氣候變遷風險管理，並於2022年4月簽署成為TCFD支持者，規劃透過「治理」、「策略」、「風險管理」及「指標與目標」四項TCFD核心要素，循序揭露土銀因應氣候變遷之相關資訊。

在綠色金融服務方面，持續推動「六大核心戰略產業放款」及再生能源相關貸款、投資綠色債券等，透過資金運用以鼓勵產業向低碳轉型，提升產業韌性，並於2022年6月完成簽署赤道原則，深化落實永續金融

在2022年金管會對金融服務業辦理「公平待客原則評核」，臺灣土地銀行連續四年列入金管會榮譽排行榜，榮獲評比排名前25%，為前9大評比績優銀行之一。為提供友善金融服務並順應金融科技發展趨勢，除建構無障礙網站，亦持續推廣數位金融，提供多元金融商品、行動支付及線上申貸投保等服務。為落實普惠金融，給予經濟弱勢及高齡者完善的生活及財產保障，持續辦理「樂活養老貸款」、「青年安心成家貸款」、「勞保紓困貸款」及高齡者及身心障礙者安養信託等公益信託，近年因應新型冠狀病毒疫情，協助受衝擊客戶，更推出各項紓困措施及振興專案。

展望未來，在追求卓越成長的同時，土地銀行將秉持著核心價值，以具體行動落實永續治理，將永續 ESG 內化成土銀的 DNA，並與利害關係人攜手發揮影響力，在企業永續經營的道路上持續前進，對整體環境、社會及經濟之正向發展扮演更積極的角色。