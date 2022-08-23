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基富通：掌握「3不3要」 防制投資詐騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
詐騙簡訊氾濫，近期傳遞「有急事找你，麻煩加我line！」等假投資詐騙訊息，讓人防不勝防。中央社
詐騙簡訊氾濫，近期傳遞「有急事找你，麻煩加我line！」等假投資詐騙訊息，讓人防不勝防。中央社

近年國人理財風氣盛行，台股累計總開戶數突破1,200萬戶、境內基金自然人受益人總數衝破600萬大關，不過，金融詐騙事件也明顯增加。基富通證券提醒，投資人應掌握「3不3要」原則，慎選合法且值得信賴的理財平台，及主管機關核備商品，避免匯款至不明帳戶，保障個人權益。

根據警政署刑事檢查局統計，去年國內投資詐騙案件高達4,902件、財損金額近21億元，分別較前年增加72%、103%。許多被害人在驚覺受騙後報案，但贓款幾經轉手，有高達95%都追不回來，顯示每個投資人都應該提高警覺，預防投資詐騙風險，以保障個人權益。

基富通總經理王浩宇說，常見投資詐騙手法如：假冒金融機構、非法投資平台，推銷未上市櫃股票、地下期貨、海外未核備金融資產。而隨著資訊日新月異，手法經常跟隨市場風向或新聞時事變換，如：假冒財經名人、網紅、企業家等，或者以釣魚網站或簡訊、社群軟體，竊取帳密、邀約加入聊天群組。

儘管詐騙手法千變萬化，投資人只要把握「3不3要」原則，即可規避風險。「3不」指的是不聽信來源不明的消息、不加入陌生投資群組、不使用保證獲利APP或投資理財網站；同時採取「3要」步驟：要提高警覺、要進行查證、要報警檢舉，主動出擊、防杜詐騙。

王浩宇表示，投資理財的終極目標是財富自由，所以更要用正確方法，慎選合法且值得信賴的理財平台，及獲主管機關核備的金融商品，再善用時間的複利乘數效果，逐步累積出大財富，避免誤觸詐騙陷阱，尤其不要點擊來路不明的網址，甚至匯款到不明帳戶，讓一生的心血付諸流水。

預防金融詐騙「3不3要」原則(基富通證券/提供)
預防金融詐騙「3不3要」原則(基富通證券/提供)

詐騙

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