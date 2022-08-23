南山產險提醒 出遊做好保障規畫

暑假即將接近尾聲，再加上近期政府推出悠遊國旅補助方案，吸引許多民眾規劃家庭旅行，把握共創美好回憶的良機。南山產險提醒，無論是選擇自駕汽、機車或是搭乘大眾運輸交通工具出遊，都要做好合適的保障規畫，才能讓歡樂的假期安心又如意。

受疫情影響，為降低接觸風險，許多人選擇自駕出遊。南山產險提醒，出發前應先檢查車輛狀況，例如：輪胎胎紋深度、煞車功能、汽機油是否足夠、大燈或方向燈是否正常作用…等等；最重要的是，記得要確認車險保障期間與項目，避免斷保導致被罰款或無法理賠。

須留意的是，強制車險僅保障車內乘客及車外第三人的體傷，並不保障駕駛本人及第三人的財損；再加上近年來名貴超跑滿街跑，若發生交通事故，所須負擔之賠償責任往往超過強制車險的賠償金額。

南山產險建議民眾，加保任意第三人責任保險以及超額責任附加條款，才能有效轉嫁風險。

以南山產物「金安心3.0」專案為例，保障內容包括1,000萬或2,000萬元的第三人超額責任險，在額度內可填補第三人責任險體傷及財損的不足，就算A到高價名車也不用擔心。

專案內容還提供乘客體傷責任險、第三人慰問金、乘客慰問金，甚至律師費用補償、道路救援費用補償等，做到全方位的風險轉嫁與保障。

若想選擇騎乘機車來趟短程的近郊旅行，須注意騎機車除了碰撞事故，自摔、自撞等未涉及其他車輛之單一交通事故也時有所見，但強制險保障對象不包括前述自摔、自撞等單一事故的駕駛人。

建議機車族也要加強駕駛騎士自身的保障。南山產物「金好騎2.0」專案，一張保單就能同時擁有第三人傷害責任險、第三人財損責任險、第三人超額責任險，以及乘客傷害責任險的保障，還可選擇全配保障方案，駕駛人傷害附加條款提供駕駛人本人在交通事故中之傷害醫療保障與相關給付，強化騎士本身保障。

近年大型交通事故頻傳，南山產險也提醒搭乘大眾交通工具出遊的族群應做好自身保障。 其「金如意」專案，除了有保障出遊時意外造成的傷害醫療給付，更針對大眾運輸工具特定事故，例如：火車出軌翻覆、客運發生重大車禍…等，增額提供最高1,500萬元的高額保障。旅行中可能發生的多種意外事故也在承保範圍內，像是搭乘電梯所致的意外事故、或是遇到地震、颱風、洪水、土石流等意外災害導致身故或失能，金如意專案針對這些特定事故均有最高300萬元保障。

金如意專案還提供完整的個人與家庭成員責任保障，保障因個人、家中小孩或寵物因意外造成他人受傷、死亡或財物損失的賠償責任，例如逛街購物時意外損壞商品、孩童不慎弄壞飯店物品、遛狗時寵物咬傷路人…等意外事故，依法須負賠償責任時，金如意專案可提供每一意外事故最高50萬元保障，保障消費者因無心之過的破財風險。