證交所防範金融詐騙 八「不」避開金融詐騙

詐騙集團不論是亂槍打鳥、威脅利誘，或者是竊取個資後，編造以假亂真的情境以取得信任，最終，都必須要透過受害者提供金錢或者相關資訊，才可以得逞。因此，防範金融詐騙的最佳對策，就是堅定的拒絕，勇敢說「不」！

「近期飆股資訊，請點選連結加入群組」、「Ｘ大金融教授的投資組合」、「你的帳戶涉及洗錢，請至ATM進行身分確認」、「不好意思，我們不小心將你的訂房訂成5間了」，面對這些鋪天蓋地而來的訊息，很多人在眼花撩亂、茫然失措之下，給予騙徒有乘之機，繼而在其勸誘之下，一時失察造成金錢損失；因此，當民眾面對可能的金融詐騙時，一定要「心頭抓乎定」，拒絕各種可疑的誘惑或要求，不要被騙徒牽著鼻子走；臺灣證交所彙整了各種詐騙案例，提出八個避開金融詐騙的拒絕之道：

1.不要接聽無來電顯示的陌生電話－顯示號碼的來電都有可能是虛假的號碼，而未顯示號碼的來電，更無法得知背後發話方的身分。

2.不要點選未知的簡訊或連結－不明的網路連結可能藏有病毒、木馬程式等，將進一步危害行動裝置的使用安全，或者造成個資外洩，或者被用來當作挖礦、網路攻擊的媒介。

3.不要聽信投資明牌－投資還是要靠自己研究做功課，盲目跟隨明牌的投資人，往往成為股市炒手坑殺的對象。

4.不要相信建立在金錢往來上的關係－單純由金錢往來所建立的關係，不僅會隨著金錢的停止提供而終止，而且會隨著金錢糾紛而走向惡化。

5.不要害怕莫名的威脅－面對威脅，主動尋求真正的司法單位協助。

6.不要聽從指示操作ATM或者匯款－ATM只能轉出金錢，不能作為身分確認或其他用途。

7.不要提供個資－保護個資，洩露的個資常常成為騙徒下次詐騙的工具。

8.不要投資不熟悉的商品－了解自己的投資標的，即使別人講得天花亂墜，也要自己先行了解研究後再評估投資，切忌盲目投資自己不了解的商品。

為了避免詐騙，在進行投資之前，投資人一定要循正當管道，取得投資標的之資訊，例如：可以透過證交所官網或公開資訊觀測站，查詢被投資公司的交易、財務與業務資訊，並於合法的金融機構與平台進行交易下單，這樣才是最穩當的做法，證交所提醒：面對多樣化的詐騙手法，您一定要記得八「不」。