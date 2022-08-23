快訊

炎夏如何降溫、防中暑？專家教一招快速降溫：關鍵在手掌

10年跑39人！外役監脫逃頻率顯著增加 監院2年前就曾示警

宜蘭縣長林姿妙涉弊案遭起訴！宜檢今早10點記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所防範金融詐騙 八「不」避開金融詐騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期股票報明牌騷擾訊息十分猖狂。（合成圖／翻攝自批踢踢）
近期股票報明牌騷擾訊息十分猖狂。（合成圖／翻攝自批踢踢）

詐騙集團不論是亂槍打鳥、威脅利誘，或者是竊取個資後，編造以假亂真的情境以取得信任，最終，都必須要透過受害者提供金錢或者相關資訊，才可以得逞。因此，防範金融詐騙的最佳對策，就是堅定的拒絕，勇敢說「不」！

「近期飆股資訊，請點選連結加入群組」、「Ｘ大金融教授的投資組合」、「你的帳戶涉及洗錢，請至ATM進行身分確認」、「不好意思，我們不小心將你的訂房訂成5間了」，面對這些鋪天蓋地而來的訊息，很多人在眼花撩亂、茫然失措之下，給予騙徒有乘之機，繼而在其勸誘之下，一時失察造成金錢損失；因此，當民眾面對可能的金融詐騙時，一定要「心頭抓乎定」，拒絕各種可疑的誘惑或要求，不要被騙徒牽著鼻子走；臺灣證交所彙整了各種詐騙案例，提出八個避開金融詐騙的拒絕之道：

1.不要接聽無來電顯示的陌生電話－顯示號碼的來電都有可能是虛假的號碼，而未顯示號碼的來電，更無法得知背後發話方的身分。

2.不要點選未知的簡訊或連結－不明的網路連結可能藏有病毒、木馬程式等，將進一步危害行動裝置的使用安全，或者造成個資外洩，或者被用來當作挖礦、網路攻擊的媒介。

3.不要聽信投資明牌－投資還是要靠自己研究做功課，盲目跟隨明牌的投資人，往往成為股市炒手坑殺的對象。

4.不要相信建立在金錢往來上的關係－單純由金錢往來所建立的關係，不僅會隨著金錢的停止提供而終止，而且會隨著金錢糾紛而走向惡化。

5.不要害怕莫名的威脅－面對威脅，主動尋求真正的司法單位協助。

6.不要聽從指示操作ATM或者匯款－ATM只能轉出金錢，不能作為身分確認或其他用途。

7.不要提供個資－保護個資，洩露的個資常常成為騙徒下次詐騙的工具。

8.不要投資不熟悉的商品－了解自己的投資標的，即使別人講得天花亂墜，也要自己先行了解研究後再評估投資，切忌盲目投資自己不了解的商品。

為了避免詐騙，在進行投資之前，投資人一定要循正當管道，取得投資標的之資訊，例如：可以透過證交所官網或公開資訊觀測站，查詢被投資公司的交易、財務與業務資訊，並於合法的金融機構與平台進行交易下單，這樣才是最穩當的做法，證交所提醒：面對多樣化的詐騙手法，您一定要記得八「不」。

詐騙集團

延伸閱讀

證交所宣布 擴大舉辦台灣創新板開戶推廣獎勵活動

創新板推廣 獎勵一波波

遠離金融詐騙 八不反制

「交不出財報」如興明起停止買賣 網疑惑「之前漲停原來抓交替？」

相關新聞

新台幣開盤貶2.5分 為30.12元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.12元開盤，貶2.5分

證交所防範金融詐騙 八「不」避開金融詐騙

詐騙集團不論是亂槍打鳥、威脅利誘，或者是竊取個資後，編造以假亂真的情境以取得信任，最終，都必須要透過受害者提供金錢或者相...

熱錢落跑 台幣連三貶

美國聯準會鷹派升息預期衝擊國內股匯走勢，熱錢昨（22）日大舉落跑逾7億美元，即使出口商與中央銀行聯手拋匯，仍無法抵擋外資...

壽險「脫北」獵樓 兩年砸420億

國內利率連兩升，讓壽險業「獵樓」紛紛轉移至雙北外，「脫北」趨勢明顯。高力國際昨（22）日發布調查報告，近兩年壽險業者在雙...

三商壽標售環球世貿樓層

世邦魏理仕CBRE昨（22）日公開標售北市「信義區環球世貿大樓」，此次標售有不同高低樓層及坪數釋出，共七標，銷售面積50...

行庫嚴控房貸 衝低額案件

受6月升息、股債市齊空、政府打炒房政策未停三大利空，讓6月國銀房貸餘額9兆903億元、總房貸戶200萬9,488戶，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。