6月房市大消風 這三家銀行房貸動能為何仍不墜？

6月央行升息，房市陷入觀望，國銀房貸量縮，但中信銀、國泰世華銀和第一銀行這三家銀行房貸量、房貸戶數兩大動能仍不墜，銀行主管認為，在各行庫大舉降低房貸承做目標同時，客戶自然往民營銀行移動。

據金管會統計，房貸老三中信銀6月房貸餘額7635.4億元、房貸戶數15.63萬戶，年增率各為10.8%及4%，各創逾三年及近一年新高。

房貸老七的國泰世華銀6月房貸餘額5019億元、戶數8.36萬戶，年增率各是7.9%及5.73%同步創今年來新高。

緊追其後的第一銀行6月房貸餘額4308億元、戶數8.96萬戶，年增各是12.3%及4.5%再度齊創15年新高，主因是去年承作量少、加上整批分戶貸款交屋潮衝高承作量能所致。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛說，行庫資金條件好，但現在緊縮資金、調整房貸政策、降低承做目標，客戶必然往民營銀行移動，這也顯現在中信銀和國泰世華銀6月房貸動能不墜。

另一家行庫主管則說，相較民營銀行，行庫在資本適足率、與不動產銀行72-2條的不動產放款30%限額上更為緊迫，勢必嚴控房貸承作量，也讓剛性需求的房貸戶、及交屋潮持續往民營銀行移動。

據金管會6月底統計，前十大房貸行中，土銀房貸餘額9140億元居冠、台銀8646億元居後，中信銀7635億元位居第三，合庫6013億元、北富銀5442億元分列老四和老五。

老六是華南銀5073億元、老七是國泰世華銀5019億元，之後是玉山銀4700億元、一銀4308億元、及兆豐銀3894億元，以年增率來看，除中信銀、國泰世華銀和一銀年增率走揚外，其餘7家房貸行則全面走低。