三原因讓房市消風了！6月房貸量、新貸戶數同探新低

受6月升息、股債市齊空、政府打房政策未停3大利空，讓6月國銀房貸餘額9兆903億元、總房貸戶200萬9,488戶，年增率各降為8.63%及1.61%，兩大指標同步下探近一年半新低，瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛直言，央行6月再度升息及調升存準率一碼，已使資金盤支撐的房市出現消風的現象。

他說，從代表成屋交易的建物買賣移轉棟數來看，7月六都交易量月減13.3%，持續下滑、降幅也明顯擴大，顯示房市已快速降溫。

據金管會6月底統計，全體本國銀行房貸餘額9兆903億元、月增0.55%是近10個月低點，年增8.63%則下探18個月新低，與去年上半年的雙位數成長相較，房市似已頓失高成長動能。

再看新貸戶數，6月底總房貸戶200萬9,488戶、月增0.09%是近2個月新低，年增1.61%也探18個月低點，房貸量與戶數全面探低。

行庫主管說，6月央行升息、加上高房價，賣方不想降價、買方又不想追價，導致買賣雙方議價期拉長，市場陷入觀望，其次，受6月股債市齊空，各銀行為維護資本適足率，鑑價更轉趨保守，也讓房貸量縮手。

黃舒衛進一步分析，從上半年全台土地買賣金額較去年同期腰斬的狀況來看，整體房產投資已趨於保守，尤其8月是傳統民俗月，又有裴洛西訪台引發兩岸對峙、市場觀望，預期7~8月房市交易較淡。

若以前十大房貸行，以年增率來看，6月以台銀和華南銀房貸量、房貸戶年增降幅最大；若以月增率來看，兩家銀行房貸量月增降、但戶數月增卻走高，顯示行庫嚴控總量、改多承作房貸較低金額的房貸戶。

房貸老二的台銀，6月房貸餘額8646億元、房貸戶21.2萬戶，年增率各是10.13%及3.29%，同步下探3年低點；但6月戶數月增0.24%則是3個月高點。

位居房貸老六的華南銀，6月房貸餘額5074億元，房貸戶12.22萬戶，年增各是7.63%、及1.11%也同步下探21個月新低；6月戶數月增0.13%則是今年來高點。

銀行主管坦言，兩家行庫6月單月新貸戶數增加、但房貸量反走低，顯示行庫做總量控管、分行也沒有承作較大房貸額的空間，只能「薄量多銷」，其次，也可能是從土建融轉分戶貸款的客戶、又集中在總價較低的區域，才會出現總量降、但戶數反增的狀況。