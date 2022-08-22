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台壽擴大銀髮保戶「賠後心理諮商」 29萬長者受惠

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

台灣人壽實踐友善高齡，即日起，擴大「賠後心理諮商服務」，凡65歲（含）以上且辦理住院醫療保險金保戶皆可申請，將服務29萬名長者，享有無次數限制的電話、網路、電子郵件及書面方式諮商，或終身2次免費面對面個別諮商服務。

台灣人壽表示，去（2021）年7月領先業界為罹患重大疾病及身心障礙的保戶，提供賠後心理諮商服務，已陪伴50多位保戶走出生命低潮，服務滿意度達百分之百。今年為服務更多高齡長者，再次與《華人心理治療研究發展基金會》攜手合作，提供65歲（含）以上被保人，不論疾病或意外申請住院理賠時，皆可依需求主動撥打諮商專線，由心理諮商師提供初談與諮商服務，並評估保戶狀況及需求，在取得保戶同意後，協助安排個別諮商。

台壽指出，符合申請賠後心理諮商的保戶，享有無次數限制的電話、網路、電子郵件及書面方式諮商，或終身2次免費面對面個別諮商服務。日前，保戶徐小姐因生病導致失能，生活無法自理，覺得自己成為家人的負擔，而內疚自責，得知台灣人壽有心理諮商服務，即撥打心理諮商專線，當心理師一接起電話，即傳來徐小姐聲嘶力竭的哭聲並哽咽地說：「生病後，不管是移動還是看醫生，都需要家人協助，常常覺得我跟廢人一樣，什麼事情都不能自己做！真的覺得我就是在拖累家人。」

經與心理諮商師溝通與輔導後，徐小姐紓解了焦慮及憂鬱的情緒，已逐步走出負面情緒，不僅懂得向家人表達愛與感謝、化解隔閡，也開始進行復健，勇敢面對未來。

台壽不僅針對銀髮保戶提供專業心理諮商服務，也推出高齡保戶專屬0800專線、專人到府辦理保單服務等貼心措施，並積極運用保險科技建構多元理賠管道，透過「龍e賠一拍就匯」、「eClaim理賠區塊鏈」、「ibon便利賠」等便利申請途徑，快速彌補保戶經濟，推動友善高齡，實踐公平待客。

理賠 台灣人壽 保險金

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