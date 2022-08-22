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凱基證券公益貼圖夯 首家LINE好友數破百萬
凱基證券聯手育成社會福利基金會的LINE公益貼圖「傳愛一圓憨兒夢」獲得熱烈迴響，貼圖上線首周下載次數即突破67萬次，貼圖總計發送次數逾118萬次，LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」好友人數也正式突破百萬人，成為台灣首家「百萬網紅」等級券商。只要在9月1日前加入凱基證券LINE官方帳號即可免費下載，凱基證券並將捐出與貼圖下載次數同額善款，用於協助憨兒就業。
百萬網友追蹤的凱基證券LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」，除了提供即時新聞與市場資訊，也透過最新投資策略周報，定期分享凱基證券最新市場觀點。此外，凱基證券也以客戶需求為中心出發，開發功能拉近網友與投資的距離，例如網友只需發送個股名稱或代號的訊息，就能即時顯示股價與技術線圖等資訊，方便客戶快速找到需要的資訊。
除了資訊查詢服務方便，投資人只要在凱基證券開戶，不論是投資台股、美股、期貨或基金，都能透過綁定LINE官方帳號，即可直接取得個人交易帳務資訊與交易通知服務。凱基證券指出，未來預計開發更多綁定服務，讓客戶可以透過LINE官方帳號快速取得更便利的服務。
凱基證券的品牌宣言「致力于您的富足人生」，強調幫助投資人穩健前行的理念，將持續透過創新思維以公益結合投資，更會持續納入網友與投資人建議，優化使用體驗，提供更多資訊服務與便利功能。
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