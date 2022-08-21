衝勁沒了？1277萬數位存款帳戶季增跌破1成 Line Bank降很大

據金管會到6月底統計，全台國人開立各銀行數位存款帳戶近1,277萬戶、季增8.7%，季增幅首度跌破1成、下探有該統計來新低，又以剛擠入前五大的連線商銀（Line Bank）季增11%到123萬戶，較上季達5成的高成長，成長力道明顯趨緩。

今年三家純網銀才加入各銀行數位帳戶混戰，開辦數存戶銀行增加到38家，為何反讓國人圈粉開戶的衝勁頓失？

銀行認為有三原因，一、Line Bank第二季台幣活儲高息從2.2%降到2%，其他銀行更競相推3%高息，降低對Line Bank開戶誘因，二、強美元時代，部分銀行推出非數存戶的美元高利定存，也降低整體數存戶開戶意願，三、數存戶開戶數已趨近飽和，進入高原成熟期，又以前五大數存行愈趨明顯。

據金管會統計，位居「數存王」的台新銀6月底數位帳戶達284.5萬戶，季增僅1.6%，國泰世華銀161.6萬戶、永豐銀124.3萬戶，各季增5.3%及5.2%，老四Line Bank季增11%，老五第一銀行季增僅7.8%，前五大數存行的季增幅較上季全面走低。

銀行主管說，這顯示當數位帳戶衝破百萬戶後，各銀行轉以獲客、和客群經營獲利間求取平衡，「若只靠衝開戶數，反會被獲客的高利率，拖垮賠錢」。

該主管坦言，現在各銀行的數存部門，都面臨了一大挑戰：衝高了開戶數，卻賺不了錢，該怎麼辦？又該如何將這些上千萬的數位帳戶「變現」？

「這兩年內部一直在盯數存客群的商品滲透度與利益貢獻度」，一家行庫高層坦言，數位帳戶因年輕族群占了七成，貢獻度的確較差。

他說，數位帳戶最好「滲透」的商品，第一個是信用卡，之後可帶動信貸、房貸、外匯、基金等理財商品。

該如何讓數位帳戶「變現」？近年各銀行跨出的第一步，是要讓數位帳戶「動起來」，如台新銀從今年下半年起，Richart舊戶須有美元或人民幣活存、或是3000元買基金才享有1.185%活存高息；第一銀iLeo夢想帳戶要享1.2%高息也新增得刷卡消費、或存1000美元的門檻。

簡言之，各銀行用投資、消費、或是再多存錢，要讓這些數存戶從銀行的負擔，轉成銀行的獲利。

金管會是從2016年開始公布數位帳戶統計、2019年改按季公告，過去十季、每季成長率都介於11~22%，但今年第二季的季增率卻一舉掉到8.7%，較去年同期成長53.5%，與早年倍數、及近兩年仍有6成的高成長相較，顯示數位帳戶成長已進入成熟高原期。