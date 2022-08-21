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兩貨幣實質匯率指數 韓元創新高、日圓跌谷底

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
7月日圓實質有效匯率指數跌至58.7，連兩降並為1994年統計以來的歷史新低；反觀美元，實質有效匯率指數連五漲至129.72，創下歷史新高紀錄。圖／路透社資料照
7月日圓實質有效匯率指數跌至58.7，連兩降並為1994年統計以來的歷史新低；反觀美元，實質有效匯率指數連五漲至129.72，創下歷史新高紀錄。圖／路透社資料照

國際清算銀行（BIS）公布最新資料顯示，7月日圓實質有效匯率指數跌至58.7，連兩降並為1994年統計以來的歷史新低；反觀美元，實質有效匯率指數連五漲至129.72，創下歷史新高紀錄，匯銀主管說，在聯準會強勢升息循環尚未告終下，美元強升格局並未改變，日圓匯價短期內也難擺脫疲態。

為對抗通膨壓力，美國聯準會今年猛升息，3月、5月及6月與7月各升息1碼、2碼、3碼與3碼，今年累計已升息9碼，或2.25個百分點。相較於美國聯準會鷹派升息格局未變，日本中央銀行仍堅持貫徹寬鬆貨幣政策基調，美日貨幣政策背道而馳，導致國際美元身價屢創新高、日圓匯價則是每況愈下。

美元利率大漲，匯價也跟著飆升，根據中央銀行統計，今年以來至8月19日為止，美元指數累計上漲12.55%，非美貨幣全數挫跌，其中又以日圓最為弱勢，今年貶值幅度高達15.77%。

匯銀主管指出，日本7月消費者價格加速上漲，通膨率超過央行2%的目標水準，將令日本央行行長黑田東彥繼續維持超低利率的理由面臨挑戰。

面對高漲的通膨，主要央行紛紛採取緊縮貨幣政策，升息幅度也明顯擴大；匯銀主管說，儘管日本通膨率在2％目標之上，日本央行還是不會追隨聯準會等其他主要央行的升息腳步，因日本央行已表明仍將維持超寬鬆貨幣政策，直指能源與原物料價格高漲是暫時性因素。

而日本央行堅持寬鬆政策，與其他國家央行政策各走各路，成為日圓匯價欲振乏力的關鍵主因。

日本央行 美國聯準會 升息

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