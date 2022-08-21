純網產發展需時間 業者：10年內難有好成績

金管會8月起至10月底，正式受理純網路保險公司申請，原先有意願的富邦金態度也轉趨保守。產險業者坦言，現階段整體產險業的網路投保比例僅1%，未來純網路投保雖是趨勢，但商品又限縮要有創新性，對市場誘因恐不大，保守預估純網產10年內難有太好成績。

原先市場以富邦金、中信金對於純網路產險較為積極，但富邦金上周法說會上坦言，目前「態度比較保留」；至於中信金、安聯人壽人壽仍持續研究純網產成立可能。

對於純網產成立議題，產險業者認為，產險公司並非並非不想成立純網產，主因還是近日防疫保單已「一個頭兩個大」，實在沒有心力去研議純網產議題；雖然業界對於純網保議題是樂觀期成，但從純網銀來看，對銀行並未帶來衝擊，純網保未來影響應也不大。

另有業者說明，排除短期衝出的防疫保單，目前整體產險網路投保比例僅約1%，且其中有9成都是強制車險，換言之，目前市場除了車險外，其餘商品要透過網路投保，暫無太大誘因。

該業者說，純網保一定是未來趨勢，但各業者會保守看，主要是考量純網保規範商品有要創新性，例如中國大陸純網保推出的「賞月險」（賞月不便險）等，但相繼大陸市場有人口誘因，國內人口基數少很多，這類特殊商品短時間應難以受到保戶青睞；且觀察各國純網保發展，包括日本、美國目前仍難以獲利，各業者私下預期，純網保10年內恐怕難有太好成績。

其次是資本額問題，雖然純網產資本額門檻只要10億元，但純網保公司須由金融科技業和金融業合資設立，要一般產險業者找到新創公司合資也有一定難度，因此目前來看可能只有大型金控或大型外商才有能力成立純網保。

據悉，中信金擬由台灣人壽出面，並與麻布數據科技公司合資成立純往產；安聯人壽目前則持續與母公司討論成立可能性。安聯人壽高層說，此案目前還在研究中，未來要報到總公司核准；安聯在台灣原本有產險，加上母公司也是產險起家，集團資源較多，在商品設計上可參考國外經驗，純網產有個重點是不能有業務員，而是要有數位行銷，因此商品根據銷售通路也會有所不同，與傳統產險會有所區隔。