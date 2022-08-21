快訊

一張圖看一周天氣！馬鞍颱風將生成 這天離台灣最近

中職／熱簽100隻搖頭娃娃後 林智勝炸裂297轟

純網產發展需時間 業者：10年內難有好成績

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
保險巨擘德國安聯集團向國內企業招手合攻「純網產」。（美聯社）
保險巨擘德國安聯集團向國內企業招手合攻「純網產」。（美聯社）

金管會8月起至10月底，正式受理純網路保險公司申請，原先有意願的富邦金態度也轉趨保守。產險業者坦言，現階段整體產險業的網路投保比例僅1%，未來純網路投保雖是趨勢，但商品又限縮要有創新性，對市場誘因恐不大，保守預估純網產10年內難有太好成績。

原先市場以富邦金、中信金對於純網路產險較為積極，但富邦金上周法說會上坦言，目前「態度比較保留」；至於中信金、安聯人壽人壽仍持續研究純網產成立可能。

對於純網產成立議題，產險業者認為，產險公司並非並非不想成立純網產，主因還是近日防疫保單已「一個頭兩個大」，實在沒有心力去研議純網產議題；雖然業界對於純網保議題是樂觀期成，但從純網銀來看，對銀行並未帶來衝擊，純網保未來影響應也不大。

另有業者說明，排除短期衝出的防疫保單，目前整體產險網路投保比例僅約1%，且其中有9成都是強制車險，換言之，目前市場除了車險外，其餘商品要透過網路投保，暫無太大誘因。

該業者說，純網保一定是未來趨勢，但各業者會保守看，主要是考量純網保規範商品有要創新性，例如中國大陸純網保推出的「賞月險」（賞月不便險）等，但相繼大陸市場有人口誘因，國內人口基數少很多，這類特殊商品短時間應難以受到保戶青睞；且觀察各國純網保發展，包括日本、美國目前仍難以獲利，各業者私下預期，純網保10年內恐怕難有太好成績。

其次是資本額問題，雖然純網產資本額門檻只要10億元，但純網保公司須由金融科技業和金融業合資設立，要一般產險業者找到新創公司合資也有一定難度，因此目前來看可能只有大型金控或大型外商才有能力成立純網保。

據悉，中信金擬由台灣人壽出面，並與麻布數據科技公司合資成立純往產；安聯人壽目前則持續與母公司討論成立可能性。安聯人壽高層說，此案目前還在研究中，未來要報到總公司核准；安聯在台灣原本有產險，加上母公司也是產險起家，集團資源較多，在商品設計上可參考國外經驗，純網產有個重點是不能有業務員，而是要有數位行銷，因此商品根據銷售通路也會有所不同，與傳統產險會有所區隔。

產險 防疫保單 富邦金 金融業 金管會

延伸閱讀

防疫險拖累富邦金（2881）？ 他2層面分析：長期投資者不需太在意

相關新聞

純網產發展需時間 業者：10年內難有好成績

金管會8月起至10月底，正式受理純網路保險公司申請，原先有意願的富邦金態度也轉趨保守。產險業者坦言，現階段整體產險業的網...

匯市最前線／台幣本周估續貶

新台幣對美元上周五（19）日收在30.02元兌1美元，周線貶值5分，貶值幅度0.17％，比日圓對美元周線貶值2.66%、...

設純網產 中信金、安聯人壽不縮手

防疫險理賠重創國內產險業，富邦金控前日法說會公開表示對申設純網路產險公司態度保留，中信金控高層、安聯人壽高層昨（20）日...

呵護純網產 商品送審不限張數

純網路產險執照開放申請，外界關注最終會掛零嗎？金管會保險局官員昨（20）日表示，保險局一旦發出執照，就會想辦法讓純網產公...

台新金賣彰銀股 法人盯效益

本周金融業法說聚焦台新金控、開發金控以及中租控股。其中，台新金是在大舉出脫逾百萬張彰銀持股後首次召開法說會，備受市場矚目...

13家壽險公司21張利變保單 下架

金管會昨（18）日針對宣告利率不合理的保單祭出懲處，此波計13家壽險公司、共21張宣告利率不合理的利變保單，除台新與全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。