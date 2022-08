和潤企業打造幸福有感職場 獲2022亞洲最佳企業雇主獎

和潤企業(6592)榮獲2022年度「亞洲最佳雇主獎」,今年首次參選即獲得此國際獎項的殊榮。由亞洲資深人力資源專業雜誌刊物HR Asia所主辦之亞洲最佳企業雇主獎(HR Asia Best Companies to Work For in Asia),為亞洲區人力資源管理領域中最具權威指標性的獎項之一,評選涵蓋11個亞洲主要市場,和潤企業從近300家參選企業中脫穎而出,並在評選三大面向從企業文化、員工認同感、團隊意識皆取得近滿分的高分,堪為業界標竿。

總經理林彥良表示,和潤企業創立23年來秉持著「顧客為先 專業為本」的經營理念,已成為全方位金融服務公司,提供客戶最專業與多元的金融服務。和潤企業深信要有高度的客戶滿意度,必先有高度的員工滿意度,因此每年例行性進行員工滿意度調查,並召集全體部門主管公布調查結果,再針對各項指標一一進行檢討與改善,從上而下致力於打造幸福有感的職場。

今年台灣面臨前所未有的疫情挑戰,和潤企業在逆風中仍不斷致力推行各項友善員工、幸福職場措施:在攬才方面,完成內部組織改造並發展多角化事業版圖,擴大招募提供超過200名職缺,更看重數位AI與資安軟實力的人才發展,預計投入3年3億元的預算。

在育才方面,透過多元教育提供完整的人才發展訓練地圖,全新打造和潤MBA學院,規劃管理學院、行銷學院及業務學院,提供全方位線上學習課程,在實體課程上,規劃新人訓、繁星班、幹訓班、璞玉班及經營管理班,提升員工職能及素質強化職場競爭力。

在留才方面,提供優沃的薪資待遇,2021年度非擔任主管職務全時員工的「薪資平均數」為1,186仟元,顯著高於行政院主計處薪情平臺之同類型受僱員工平均薪資水平,另外也給予員工優於勞基法的各項安心保障,包含退休制度規劃與員工認股。

在關懷員工身心健康上,舉凡辦公環境設置員工休息室、完善的員工健檢住院慰問福利、旅遊補助、多元豐富的社團活動以及與ESG結合的志工活動等。落實職場男女平權上,和潤企業亦不遺餘力,除制定工作環境性騷擾防制措施與申訴懲戒辦法外,亦提供育嬰假等各項友善員工的假別以及特約托嬰中心優惠。而在疫情期間更實行異地分組辦公、定期辦公環境清消,建置防疫通報機制,提前佈署數位轉型提升作業效率減少與客戶近距離接觸機會。