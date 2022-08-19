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地方創生券累計消費金額逾2.5億元 活動8月底截止

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

國發會今（19）日表示，「地方創生券」及「地方創生行動支付回饋」，兩波活動合計的消費金額累計已超過2.5億元，由於活動只到今年8月31日止，提醒民眾把握最後兩周的機會，多消費、享回饋。活動優惠方式、適用店家查詢、遊程景點推薦及相關詳情請參考地方創生券官網

另，國發會指出，8月20日、21日二天在瓶蓋工廠台北製造所舉辦「自綠生活節」活動，呼籲民眾自綠可以從日常生活開始，此次活動包含自綠主題策展、自綠市集以及自綠舞台，其中自綠市集也邀請全台20間地方創生店家，提供台灣地方特色美食或友善環境的永續商品，歡迎民眾這兩天可至現場參與自綠行動，支持地方創生店家。

自綠市集活動現場可使用台灣Pay綁定指定21家金融卡消費，每筆消費回饋30%，最高享6,000元回饋，若無法到現場也可透過線上Pay進行購物，把握最後機會在活動結束前多消費、享回饋。

國發會 地方創生券 行動支付

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