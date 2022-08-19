聽新聞
test
0:00 / 0:00
意願降低？ 富邦金對純網保申請「持保留態度」
金管會開放純網路保險公司申請，原本以中信金、富邦金最積極，持續有在向金管會探詢相關問題，但今富邦金法說會上，富邦金總經理韓蔚廷指出，目前看起來純網路產險對短期業務綜效不明顯，對開設純網路產險「態度比較保留」。
保險局宣布8月1日至10月31日受理純網路保險公司的申請設立，傳出富邦金、中信金有意願做純網路產險，保險局日前也透露，中信金、富邦金都來金管會詢問，目前看起來都是想申請純網路產險。
不過，韓蔚廷今在法說會上表示，依照內部目前所做的分析，看起來申請純網路產險對目前短期業務綜效不明顯，如果後續能夠跟金融科技公司，或有場景、流量的企業合作，或許有可能，但目前來看開設純網路產險，態度比較保留。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言