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意願降低？ 富邦金對純網保申請「持保留態度」

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
富邦金總經理韓蔚廷。聯合報系資料照
富邦金總經理韓蔚廷。聯合報系資料照

金管會開放純網路保險公司申請，原本以中信金富邦金最積極，持續有在向金管會探詢相關問題，但今富邦金法說會上，富邦金總經理韓蔚廷指出，目前看起來純網路產險對短期業務綜效不明顯，對開設純網路產險「態度比較保留」。

保險局宣布8月1日至10月31日受理純網路保險公司的申請設立，傳出富邦金、中信金有意願做純網路產險，保險局日前也透露，中信金、富邦金都來金管會詢問，目前看起來都是想申請純網路產險。

不過，韓蔚廷今在法說會上表示，依照內部目前所做的分析，看起來申請純網路產險對目前短期業務綜效不明顯，如果後續能夠跟金融科技公司，或有場景、流量的企業合作，或許有可能，但目前來看開設純網路產險，態度比較保留。

富邦金 產險 中信金 網銀

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