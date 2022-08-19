富邦產防疫險直接損失近300億元 估理賠高峰已過

富邦金今舉行法說會，會中公布富邦產防疫險前7月直接損失近300億元，但隨著近期國內確診人數下降，認為這一波理賠高峰已過。

富邦金在法說會上公布，富邦產防疫險截至7月底有效保單件數160萬件，比起4月底的有效保單件數231萬件明顯減少；理賠與提存部分，累計前7月直接損失近300億元，自留損失約150億元，是富邦產險虧損的主要原因，富邦產上半年稅後淨損33.7億元。

不過，6月已回收負債項下危險變動特別準備金30億元，能挹注對於損益的影響，也回收權益項下重大事故特別準備金37.2億元，可提升淨值與資本適足率（RBC)。

據富邦產公布，到今年上半年富邦產RBC為226%，到7月底RBC仍超過200％，但因為對於未來確診情況與理賠的預期，本週通過增資150億元，將於第3季底完成增資，可望挹注RBC約100％。

富邦金總經理韓蔚廷表示，對於未來的預估，主要是根據每個月確診情形與反映在公司區域不同做出的推估，現在大約是19%的確診率，若確診率每提高1％，估產險直接損失會增加10億新台幣，雖然有小部分再保，但比率不大。

韓蔚廷表示，增資150億元後，預期富邦產險到年底持續維持穩健的資本適足率是足夠的，現在的主要政策就是維持公司穩健經營。