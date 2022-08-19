防疫險衝擊？韓蔚廷：富邦金對申設純網產態度保留

市場盛傳，富邦金控（2881）因為子公司富邦產險的防疫險理賠衝擊，對於配合政府政策，申設純網路產險公司之事，政策大轉彎。富邦金總經理韓蔚廷今(19)日下午在法說會上，並未朝此解釋，不過，他坦言：「對純網路產險公司態度比較保留。」

政府防疫政策大轉變，12家產險公司合計將為政府埋單超過1,000億元，這個為政府所做的「千億紓困計畫」，過去三個月來，成為許多產險與金融高層人士心中的痛，然而因為金融業為高度監理行業，多家公司只能打落牙齒和血吞。

富邦產險身為國內產險業龍頭，今年上半年簽單保費市占率26%，連續41年蟬聯第一。據了解，對於金管會希望龍頭公司當模範生，配合政策推動純網保，富邦金與富邦產原本態度積極，甚至大股東的小孩都是小組成員，親自投入研究。

不過，防疫險理賠壓力爆發，富邦產險上半年直接損失(理賠＋提存)將近300億元、自留損失大約150億元，市場開始盛傳，富邦金對申設純網產，態度有了轉變。

韓蔚廷並未針對市場傳言進行說明，但他負責任地在法說會上，向投資人報告最新動向。

他說，從純網銀短期綜效看來，不明顯；後續可對金融科技公司，如果有場景、有流量，有可能，然而富邦金目前態度為，「對純網路產險公司態度比較保留」。