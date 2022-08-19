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壽險公會參選人尹崇堯 發表第四波政見聚焦談ICS

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導
南山人壽董事長尹崇堯將角逐壽險公會理事長，今(19)日持續發表政見，南山人壽/提供
南山人壽董事長尹崇堯將角逐壽險公會理事長，今(19)日持續發表政見，南山人壽/提供

我國保險業預計2026年接軌兩大國際制度，其中一項為ICS，又稱新一代清償能力制度。壽險公會理事長參選人、南山人壽董事長尹崇堯今(19)日發表政見，聚焦談他對ICS的看法。

這也是今年8月8日、8月12日、8月16日以來，尹崇堯對壽險公會會員代表發出的第四波政見。

以下為政見全文：

會員先進，您好

接續「協助同業順利接軌IFRS17及ICS」的議題，與IFRS17同步於2026年接軌的ICS，對於保險業自有資本水準的要求、風險資本的認定，較現行RBC制度嚴格許多，對於資產及負債的評價方式，也與現行制度有重大差異。我將透過公會整合產官學專業資源，研議適當的在地化監理方案，協助同業循序漸進接軌新制。

#爭取有利折現率方案，降低同業接軌壓力

在ICS制度下，保險業負債須按現時利率衡量。由於過往保單結構、國外投資高占比等影響，接軌後對多數同業將形成財務壓力，為降低衝擊，我將透過公會協助同業按合適標準試算，與主管機關積極溝通，協調具共識的方案，爭取有利負債貼水標準。

#以專業研究為基礎，提供在地化建議

我希望未來的監理措施，於接軌國際的原則下，更能因應台灣產業實務適時調整。我將組成專業研究團隊，深入研究ICS技術指引，針對台股市場的屬性、國內在地市場之特殊性或避險實務等，提出調整風險標準之依據，或協助向國際監理機構爭取認同，兼顧接軌一致性與產業穩健經營 。

#借鏡國外接軌經驗，爭取分階段實施

我將借重不同規模同業的專業與資源，參考南韓等國家接軌經驗，爭取分階段導入ICS，包括接軌負債準備金分次扣除、分階段認列解約、長壽、巨災等新興風險，以及對升息環境或計算方式改變所致影響數的逐步認列等，以降低同業接軌壓力。

#延續公共政策，提升資金運用效益

針對現行透過調整RBC風險係數，以鼓勵保險業投資公共建設之政策，於接軌新制後如何延續與調整、以及國內投資標的之開發、投資法令之調整等議題，我將透過公會彙整同業意見與建議，持續與主管機關溝通互惠共好方案，引導壽險資金挹注國內市場，支持公共政策。

希望與您一起攜手，建立產業新思維，發揮保險永續力量。

保險

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