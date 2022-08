聯準會恐鷹派到明年 用3大收益策略與通膨共舞

2022年,不少台灣人對通膨很有感,而美國人更有感!根據最新公布的美國7月核心和整體通膨(CPI年增率)雙雙低於預期,整體通膨從40年高點9.1%降到8.5% ,雖然通膨降溫,美國亮麗的新增就業數據讓聯準會鷹派官員重申升息將持續到明年──身處波動的市場,偏好擁抱收益的投資人,該如何穩中求進?

通膨並非只是冷冰冰的數據,對於一般美國家庭而言,面對目前的高通膨環境,每月要多花717 美元(約新台幣2.1 萬元),安聯投信指出,這給台灣投資人的一堂課:你我更應該在資產配置中,納入有機會帶來穩定現金流的收益型資產,以下3大策略,值得投資人參考運用。

★策略一:先求抗震 非投資等級債鎖定短年期1971年,美國總統尼克森(Richard Nixon)的財長康納利(John Connally)曾有一經典名句:「美元是美國的,問題是你家的(The dollar is our currency, but it's your problem.)這背後意味著:美國一旦出狀況,全球經濟恐隨著陷入泥淖,多數投資人觀望美國經濟是否陷入衰退?

根據彭博統計,由美銀編製的美國短年期非投資等級債、全球非投資等級債、美國非投資等級債指數,殖利率「坐8%望9%」(非指基金之配息率或報酬率,亦不代表基金未來績效之保證),考量發債企業的營運體質,不少投資人摩拳擦掌,想要用「非投資等級債」來抗震。

但是,安聯投信提醒,投資人布局債券,不能只看殖利率、只考量信用風險,在升息的主旋律中,更要著眼於「利率風險」,選擇存續期短一點的非投資等級債,「短年期非投資等級債策略」因為存續期較短,與一般非投資等級債券相比,承擔較少的利率風險,抗震效果自然更優異。

以安聯美元短年期非投資等級債券策略來說,投資配置以低景氣循環產業為主,也就是不論景氣上上下下,表現都持穩的產業,例如支援服務、消費租賃、輸油與天然氣管線等,這些要嘛是家家戶戶的「剛性需求」,要嘛則是有收租概念的題材,現金流穩定;基金投資團隊也會觀察企業能否穩居產業龍頭地位,以及其市場競爭力、企業獲利能力及償債能力的變化,目前聚焦B到BB級債券,以降低違約機率。

★策略二:鞏固核心 多重資產讓收益添成長動能要領收益,過去投資人第一時間想到「債券」,將債券殖利率視為每月收息的參考依據;然而近年來,以境外基金來說,廣納各類收益來源的「平衡型基金」接棒成為收益顯學,尤其對於能夠承擔高一些些風險的投資人來說,在債券之外,搭配有資本利得空間與成長動能的股票、可轉債,比起純粹的債券來說,堪稱「動力升級」後的收益資產。

觀察美股短線的走勢,很多投資人可能漸漸感受到反彈的力道,那斯達克指數在8月上旬已經從6月低點上漲逾20%,為金融海嘯以來最長熊市畫下休止符,這會是反彈的牛市?或是牛氣能更長?

長期深受台灣人青睞的安聯收益成長策略,運用美國股票、非投資等級債、可轉債3大資產,為投資人鞏固核心,從基金募集以來,儘管經歷震盪,因著股票、可轉債,與一味擁抱非投資等級債相比,更能加快收復失土的腳步,展現強大的韌性,並全力滿足投資人的收益需求。

★策略三:放眼全球 美國「+1」的投資思路值得注意的是,股市回彈了,投資人的信心則尚未跟進,美銀牛熊指標從6月中旬進入「0度空間」,預示著投資春天已經不遠,底部可能就在眼前,安聯投信觀察,目前無論是價值股或成長股,整體本益比與2021年新冠疫情最嚴峻時期相去不遠;而就債市來看,假設未來通膨逐月下降,可提供具吸引力收益率的債券,現在不失為進場良機。

安聯投信進一步分析,去年底以來,成長股不再一枝獨秀,「美國多重資產」雖然依舊領航,投資人可以思考「+1」的投資思路──區域上,以美國資產為主,加上其他市場為輔;多重資產的類別上,以股票、非投資等級債、可轉債為主,加上投資等級債──這樣的「全球收益成長策略」既降低了投資組合的波動度,也能把握類股輪動的機會。

展望投資收益的後市,聯準會貨幣決策、疫情變化、地緣政治衝突及美國期中選舉等風險依舊橫亙於眼前,安聯投信提醒,善用先求抗震、鞏固核心、放眼全球這三大策略,投資收益,是時候持續邁開長期投資的步伐。

鞏固核心 讓收益添成長動能的策略是?

