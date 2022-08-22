聯準會恐鷹派到明年 用3大收益策略與通膨共舞

2022年，不少台灣人對通膨很有感，而美國人更有感！根據最新公布的美國7月核心和整體通膨（CPI年增率）雙雙低於預期，整體通膨從40年高點9.1%降到8.5% ，雖然通膨降溫，美國亮麗的新增就業數據讓聯準會鷹派官員重申升息將持續到明年──身處波動的市場，偏好擁抱收益的投資人，該如何穩中求進？

通膨並非只是冷冰冰的數據，對於一般美國家庭而言，面對目前的高通膨環境，每月要多花717 美元（約新台幣2.1 萬元），安聯投信指出，這給台灣投資人的一堂課：你我更應該在資產配置中，納入有機會帶來穩定現金流的收益型資產，以下3大策略，值得投資人參考運用。

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★策略一：先求抗震 非投資等級債鎖定短年期1971年，美國總統尼克森（Richard Nixon）的財長康納利（John Connally）曾有一經典名句：「美元是美國的，問題是你家的（The dollar is our currency, but it's your problem.）這背後意味著：美國一旦出狀況，全球經濟恐隨著陷入泥淖，多數投資人觀望美國經濟是否陷入衰退？

根據彭博統計，由美銀編製的美國短年期非投資等級債、全球非投資等級債、美國非投資等級債指數，殖利率「坐8％望9％」（非指基金之配息率或報酬率，亦不代表基金未來績效之保證），考量發債企業的營運體質，不少投資人摩拳擦掌，想要用「非投資等級債」來抗震。

但是，安聯投信提醒，投資人布局債券，不能只看殖利率、只考量信用風險，在升息的主旋律中，更要著眼於「利率風險」，選擇存續期短一點的非投資等級債，「短年期非投資等級債策略」因為存續期較短，與一般非投資等級債券相比，承擔較少的利率風險，抗震效果自然更優異。

以安聯美元短年期非投資等級債券策略來說，投資配置以低景氣循環產業為主，也就是不論景氣上上下下，表現都持穩的產業，例如支援服務、消費租賃、輸油與天然氣管線等，這些要嘛是家家戶戶的「剛性需求」，要嘛則是有收租概念的題材，現金流穩定；基金投資團隊也會觀察企業能否穩居產業龍頭地位，以及其市場競爭力、企業獲利能力及償債能力的變化，目前聚焦B到BB級債券，以降低違約機率。

★策略二：鞏固核心 多重資產讓收益添成長動能要領收益，過去投資人第一時間想到「債券」，將債券殖利率視為每月收息的參考依據；然而近年來，以境外基金來說，廣納各類收益來源的「平衡型基金」接棒成為收益顯學，尤其對於能夠承擔高一些些風險的投資人來說，在債券之外，搭配有資本利得空間與成長動能的股票、可轉債，比起純粹的債券來說，堪稱「動力升級」後的收益資產。

觀察美股短線的走勢，很多投資人可能漸漸感受到反彈的力道，那斯達克指數在8月上旬已經從6月低點上漲逾20%，為金融海嘯以來最長熊市畫下休止符，這會是反彈的牛市？或是牛氣能更長？

長期深受台灣人青睞的安聯收益成長策略，運用美國股票、非投資等級債、可轉債3大資產，為投資人鞏固核心，從基金募集以來，儘管經歷震盪，因著股票、可轉債，與一味擁抱非投資等級債相比，更能加快收復失土的腳步，展現強大的韌性，並全力滿足投資人的收益需求。

★策略三：放眼全球 美國「+1」的投資思路值得注意的是，股市回彈了，投資人的信心則尚未跟進，美銀牛熊指標從6月中旬進入「0度空間」，預示著投資春天已經不遠，底部可能就在眼前，安聯投信觀察，目前無論是價值股或成長股，整體本益比與2021年新冠疫情最嚴峻時期相去不遠；而就債市來看，假設未來通膨逐月下降，可提供具吸引力收益率的債券，現在不失為進場良機。

安聯投信進一步分析，去年底以來，成長股不再一枝獨秀，「美國多重資產」雖然依舊領航，投資人可以思考「+1」的投資思路──區域上，以美國資產為主，加上其他市場為輔；多重資產的類別上，以股票、非投資等級債、可轉債為主，加上投資等級債──這樣的「全球收益成長策略」既降低了投資組合的波動度，也能把握類股輪動的機會。

展望投資收益的後市，聯準會貨幣決策、疫情變化、地緣政治衝突及美國期中選舉等風險依舊橫亙於眼前，安聯投信提醒，善用先求抗震、鞏固核心、放眼全球這三大策略，投資收益，是時候持續邁開長期投資的步伐。

鞏固核心 讓收益添成長動能的策略是？

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