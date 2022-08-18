房市風向變了？房貸指標銀行用這四字形容下半年景氣

政府一系列打炒房政策發威，行庫對房市前景看法轉趨保守。展望今(2022)年下半年房市景氣，房貸指標銀行合庫銀行主管今（18）日定調，雖然成本面上漲因素讓房價不易有下跌空間，但因買方觀望氣氛濃厚，預料房市景氣將呈「價平量縮」格局。

合庫金控今日舉行今年第2季線上法說會，由總經理陳美足主持。截至7月底，合庫銀房貸餘額為6,115億元，較去年同期成長7.6%，土建融餘額為1,565億元，年增4.3%。

展望下半年房市景氣，合庫銀主管指出，建材價格居高不下、缺工問題仍在，成本面上漲因素不易讓房價有下跌空間，不過去年下半年以來，房市價量已有相當幅度的漲勢，加上中央銀行及政府相關部會為穩定房價祭出的管控政策持續發酵，且美國聯準會、我國央行啟動升息循環，及俄烏戰爭影響全球經濟，房市買方開始出現觀望氛圍，預計今年下半年，房市將呈「價平量縮」狀態。

陳美足指出，金控上半年自結稅後純益為93.48億元，年減約8%，每股純益0.64元，主要是金融商品收益減少所致。不過7月已逐漸回穩，單月獲利27.17億元創公司歷年新高，累計獲利減少幅度縮小為3%，隨著升息利差逐漸反映，整體表現會更趨於穩定向上。

對於今年下半年的經濟成長，合庫金維持樂觀看法。陳美足表示，主計總處公布，上半年經濟成長率為3.08%，全年3.85%，顯示下半年的景氣預估值將優於上半年。此外，聯準會累計升息9碼，我國央行上半年也升息1碼半，升息有助銀行利差擴大，合庫銀利差與淨利差已於3月底觸底，7月利差明顯擴張，且趨勢向上，預估今年下半年合庫銀利息淨收益將優於上半年。

在台股投資方面，銀行目前對台股的投資比重維持可投資部位的3%左右。據悉，合庫銀對台股的投資部位約為400億元。

陳美足指出，合庫金未來提升盈餘的具體策略將從三個面向著手。在利息淨收益方面，掌握升息趨勢，深耕企金業務，積極參與及爭取主辦國際聯貸，擴增外幣放款與海外收益，持續調整存款結構降低資金成本，以擴大利差。非利息收入方面，積極拓展財管2.0、信託2.0業務，順應投資人風險趨避情緒，以優質固定收益型商品為主力，搭配多元保險理財商品，私人銀行專屬服務。第三，經營效率方面，提升授信資產品質，防止不良債權發生，加強懸帳整理收回，並持續深化數位轉型。