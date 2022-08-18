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台灣人壽董座黃思國辭任 中信資融董座鄭泰克接任

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台灣人壽事長黃思國因個人因素辭任。圖／台灣人壽提供
台灣人壽事長黃思國因個人因素辭任。圖／台灣人壽提供

中信金今公告，旗下台灣人壽董事長黃思國因個人因素辭任，今董事會上通過由台灣人壽子公司中信資融董事長、台壽董事鄭泰克為新任董事長，此人事擬報請金管會認可後生效。

據了解，黃思國是在7月向中信金董事長顏文隆口頭請辭，今年73歲的他，在中信集團工作長達36年，曾任中信證券董事長、中信銀行全球個人金融執行長及中信保經董事長，任職中信銀期間，開辦台灣首家國銀財富管理業務，創新引進多元信託商品，開啟客製化信託金融服務新時代，被業界譽為台灣「信託教父」。

2017年黃思國任職台灣人壽董事長，創下台壽稅後獲利第一個百億、102億元，2021年更達231億元，佔金控獲利逾4成，成為中信金第二大獲利引擎，總資產規模亦從1.3兆元，至今年第一季躍升為2.2兆元，2021年隱含價值（EV）達2577億元，創下歷史新高。

新任董事長鄭泰克則在中信集團服務長達逾46年，是現任中信資融董事長，曾任中信金代理總經理、中信金風險長及授信長、中信銀全球風險總管理處總處長等職。為中信集團建置完善的風險管理系統，使中信金及各子公司得以在健全的風險管理措施下，開展各項核心業務。

中信金表示，未來將借重鄭泰克豐富金融資歷及風險管理專業，帶領台灣人壽有效管理企業風險、提升決策效能、強化內部控制、落實公司治理，達成穩健經營、永續發展的目標，為台灣人壽再創新局。

中信金 台灣人壽

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