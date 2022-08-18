恐陷流動性陷阱風險 李鎮宇：大陸應已棄守GDP目標

今年中國大陸經濟數據疲弱，內部包括封控、限電、房市泡沫等問題，市場關心大陸經濟成長能否維持。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，「對中國大陸看法還是比較悲觀」，大陸可能陷入流動性陷阱，除非短期有財政政策或大型基建方案，否則短期經濟要上去的可能性很低，大陸對今年的GDP成長率目標應已放棄，某程度上對今年經濟已「躺平」。

北威論壇今天線上舉行「全球央行升息的影響」分析，對於當前經濟局勢，李鎮宇認為大陸今年確實較為悲觀，面對房地產風險，目前政治力持續介入，要求房企繼續賣房子，這將使風險從產業轉到銀行，會讓整體大陸銀行體質轉弱，「這是非常不好的情況」。

他認為，感覺大陸對今年的GDP成長率目標應放棄，若今年大陸仍要要強勢「保五」，下半年GDP成長率至少達到8.5%才有可能，但時序已進入8月，尚未看到陸方推出任何重大的經濟方案，某程度上大陸對今年經濟已躺平，預估會先把政治問題搞定，明年再來開門紅、把經濟推上去，這是大陸經濟處理的方向。

他也示警，目前較擔心中國出現流動性陷阱風險正在升高，大陸銀行同業拆款利率下降，等於是銀行錢很多，但錢沒辦法放到實體去，政策傳導效果在金融業斷掉，不論大陸人行如何降準，錢不出去、都在銀行裡面，沒有進到實體經濟去，不論推出任何貨幣政策都沒有太大效果，大陸經濟都恐難好轉，除非推出財政政策或是大型基建方案，否則短期經濟要上去可能性不高。

中信金首席經濟學家林建甫也提醒，未來有3大風險，除了資產價格大幅修正、美國升息對新興市場影響外，其中一項便是大陸房地產問題成為「灰犀牛」，債務很龐大企業恐使違約增加。

但他認為，中國最大問題還是防疫封控，至今還在「做核酸、封城」，換言之，大陸問題不是市場而是政策，預估未來中共20大後，一切回歸風平浪靜，應會回到市場經濟，以目前大陸GDP成長率還有4%，當前大陸內部狀況應不至於造成世界性災難；但若大陸信貸問題持續，加上封城、疫情持續嚴重，勢必也會影響經濟面。

李鎮宇則說，大陸真正會違約的美元債總額為6500億美元，就算要違約也不是全部都違約，應不會導致全世界衰退，至於外資持續從大陸外逃，但畢竟整個大陸資金都有管控，即使國內經濟掉蠻多，但應還在可控，不至於造成大規模恐慌。