吃喝玩樂用LINE Pay！職棒主場消費、買機票享回饋

行動支付龍頭LINE Pay持續拓展跨通路支付場景，一次串連中華職棒中信兄弟、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿和統一獅五支球隊，嗶進指定棒球場商品旗艦店及美食街店家；除了積極佈局實體通路版圖，LINE Pay宣布與中華航空合作於華航官網及手機App導入LINE Pay支付服務，同時亦攜手合作foodpanda線上外送平台，用戶可使用LINE Pay滿足即時配送所需。LINE Pay致力串接吃喝玩樂各面向的支付應用場景，提供不間斷的回饋讓用戶享受零接觸支付的便利與優惠。

中華職棒下半球季熱力開打，吸引許多運動迷和親子客群入場為喜愛的球隊加油，LINE Pay力挺球迷熱血魂，於各隊主場推出限定回饋直到十月底。用戶於臺中洲際棒球場、臺北市立天母棒球場、新北市立新莊棒球場、樂天桃園棒球場及臺南市立棒球場之商品旗艦店，使用LINE Pay消費筆筆可享LINE POINTS 3%回饋，搭配週六、日LINE POINTS 5%加碼最高可享LINE POINTS 8%回饋。觀看精彩球賽必備美食助興，球場內指定美食街店家筆筆消費同享LINE POINTS 8%高額回饋，熱力吶喊同時就用LINE Pay輕鬆完成付款。

旅遊市場復甦帶動支付需求成長，LINE Pay攜手中華航空提供更多元便捷的支付選項，未來用戶透過華航官網或手機App連結LINE Pay支付服務，可選擇綁定任一台灣發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡、一卡通MONEY帳戶或使用LINE POINTS點數折抵，不管是購票改票、預選座位及預購超額託運行李或於eMall送貨到府網站購物等，皆能透過LINE Pay安全又迅速地完成線上付款。

看準民眾對即時配送的需求持續增加，LINE Pay宣布於foodpanda外送平台上線，用戶於foodpanda App消費，即可透過LINE Pay使用已綁定之任一發卡銀行信用卡或簽帳金融卡付款。無論為滿足日常餐食所需，抑或是生活起居相關採購，用戶皆能使用熟悉的LINE Pay支付，輕鬆享受隨點即送的便利外送體驗。

不管走到哪、吃到哪、玩到哪，持續使用LINE Pay放大荷包享優惠。即日起至9月11日期間適逢每週五、六、日，用戶於海底撈火鍋、屋馬燒肉、瓦城等LINE Pay合作指定餐廳，單筆消費滿1,888元可享LINE POINTS 4%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡再享LINE POINTS 4%回饋; 新竹超過百家在地小吃餐廳、伴手禮店、渡假民宿業者等也齊推LINE Pay用戶限定回饋，9月30日前於指定合作店家包括海瑞摃丸、23 Coffee Roasters、新竹市立動物園(僅限門票適用)等，筆筆消費不限金額皆可抽紅包，最高可得LINE POINTS 66點回饋，點選LINE Pay「合作通路」中的「遊新竹」標籤可再領取30元加碼優惠券。

LINE Pay在台深耕多年，持續攜手各產業合作夥伴活絡及深化行動支付市場，LINE Pay將致力優化用戶的行動支付體驗，串接各式生活使用場景。各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同，詳細活動細節請依「LINE Pay活動訊息」最新公告為準。