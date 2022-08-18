中租控股將加碼上億元擴大員工持股信託 相當加薪10％

中租控股（5871）今（18）日宣布，９月起中租控股旗下台灣各子公司正職員工，擴大納入員工持股信託計畫，受惠員工翻倍，大方加碼上億現金，中租控股表示，歷年調薪及員工持股信託加持，每年加薪行情近10％。在迎向45周年之際擴大實施員工持股信託，對內提升員工向心力，對外強化人才招攬力。

中租控股自公司掛牌上市，2012年推出員工持股信託計劃，針對一定職等及考績的員工，依據當年度營運成果，每個月定額提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，員工無須出資，即成為公司股東，一同分享公司利潤，也相當於額外薪資加給。

自今年９月起，中租控股員工持股信託計畫，擴大至台灣各子公司正職員工，購買中租股票，再加上員工考績定期調薪，換算等於每年調薪幅度，高達8-10％，深具提升員工福利的效果，而累計投入的金額，也將為員工的退休生活，打下厚實的基礎。

為保有員工資金運用的彈性，每年股票獲配的現金股息，由員工直接領取，股票股利歸入信託帳戶，創造長期增值效果。中租控股表示，期待公司股票，成為支援員工安家立業的幸福基金，亦透過時間累積與複利效果，協助員工提前儲備退休資產，以創造多贏效果。