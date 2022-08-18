13家壽險亂調宣告利率 金管會勒令20張利變保單停售

升息效應下多家壽險紛紛調高利變型保單宣告利率，引起金管會關注，保險局發現13家壽險公司在調高宣告利率上將未來升息預期、同業調幅納入考量，違反「宣告利率平穩機制」。金管會保險局今勒令停售20張利變保單，其中元大人壽、富邦人壽各被停售3張最多，但保險局強調，保戶若已投保的保單，權益不受影響。

保險局副局長張玉煇表示，近期發現壽險公司利變型保單的宣告利率上，有將同業競爭、市場預期的利率趨勢，作為宣告利率考量因素，也發現宣告利率公式參數設定不具體，對13家壽險公司、20張利變保單處以停售，其中1張保單是之前台新人壽已被金管會要求停售的，另1張是全球人壽自己停售，並對12位商品簽署人員予以記點處分。

被發現宣告利率缺失且被命令停售利變保單的13家壽險，包含元大人壽、友邦人壽、中國人壽、台新人壽（之前已停售1張，這次是對簽署人員記點）、台壽人壽、全球人壽、宏泰人壽、南山人壽、第一金人壽、國泰人壽、富邦人壽、遠雄人壽、台銀人壽。其中，元大人壽、富邦人壽被停售3張最多，中國人壽、台灣人壽、南山人壽、國泰人壽則各自被停售2張。

對保戶來說，有投保到被停售的利變型保單，是否會有影響？張玉煇表示，已經投保的有效契約，保戶是沒有影響的，雖然商品已停售，但有效契約保單未來還是會有宣告利率的宣告。

張玉煇指出，壽險公司推出相關商品，不能再犯同樣錯誤，保險局也會繼續抽查，若壽險公司再犯，會考量情節，不排除重罰。

金管會強調，這次對13家壽險公司裁罰，目的不是為阻止業者調升宣告利率，而是期望透過裁罰，提醒業者應記取經驗與教訓，知悉自身違規行為對公司財務與消費者權益影響，並確實改善，建立穩健的宣告利率政策。

金管會也提醒保戶，各保險公司宣告利率雖有高低差異，但消費者購買時不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，利變保單雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費之全部金額。