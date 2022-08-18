合庫金晉升永續資優生 公平待客再獲肯定

合庫金（5880）今（18）日舉行111年第2季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，回顧2022年上半年之國際經濟情勢，疫情反覆影響全球市場供應鏈的穩定，另俄烏戰事膠著，推升國際能源及糧食價格，各國央行已陸續啟動升息循環與貨幣緊縮政策，以抑制持續推高的通膨壓力，亦影響金融機構獲利表現。合庫金今年上半年稅後淨利為93.48億元，較去年同期減少8.35%，總資產為4兆3,134億元，每股盈餘0.64元，稅後年化淨值報酬率及資產報酬率分別為8.22%及0.43%。

集團獲利貢獻方面，今年上半年獲利主體來自子公司合庫銀行，稅後淨利為83.19億元；存放款業務成長動能持續提升。另一方面，逾放比率0.20%及備抵呆帳覆蓋率584.44%，遠優於去年同期，資產品質穩健，資本適足率達13.64%，符合法定資本要求。此外，據英國銀行家雜誌《The Banker》7月公布之全球一千大銀行，合庫銀行總資產排名位居全球第162名，並位列台灣第3大銀行。今（111）年更獲標普全球暨其子公司中華信評將國際長期信用評等調升為「A+」，國內評等調升至銀行業最高「twAAA」評級，長期展望「穩定」，創下歷年最佳評等。

在業務拓展部分，子公司合庫銀行全力配合政府政策，「六大核心戰略產業放款」及辦理各項紓困貸款、「微型創業鳳凰貸款」及中小企業放款戶數及餘額皆名列前茅，展現合庫銀行落實普惠金融，並充分發揮金融穩定力量。此外，合庫銀行布局全球腳步不停歇，捷克布拉格代表人辦事處申設案已於今年5月13日獲捷克國家銀行（Czech National Bank）核准設立，目前刻正進行相關籌設工作，將有助於中東歐商機之開發。另合庫銀行自去（110）年11月中旬開辦高資產業務，9個月內客戶數一舉衝破500戶大關，資產管理規模近新台幣600億元，並已上架多檔高資產客戶專屬商品，精選不受信用評等限制之優質海外債券，展現積極推動財管2.0的決心。

合庫金控在拓展業務的同時亦時刻關注永續發展議題，致力落實ESG相關作為，於今年7月8日簽署加入科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative， SBTi），為台灣首家承諾將遵循SBTi規範設定中長期減碳目標之公股金控；另外子公司合庫銀行戮力推動自主綠能產業發展，接續「永續連結貸款」後推出「併聯型儲能設備貸款」，積極與國際接軌並配合台灣2050淨零碳排路徑。此外，該公司長期將公司經營成果反映於員工薪酬中，蟬聯八年入選台灣指數公司公布之「臺灣高薪100指數」、「公司治理100指數」及「臺灣就業99指數」成分股，顯示合庫金控用心打造幸福企業，並落實在員工福利與相關制度的規劃上。

另一方面，子公司合庫銀行連續兩年獲金管會評選為「金融服務業公平待客原則」績優銀行，充分展現合庫銀行積極落實公平待客作為，利用教育訓練培養全體員工建立公平待客企業文化。而子公司合庫投信亦於ESG投資領域大放異彩，於台灣永續能源研究基金會甫公布之2022年「永續投資獎」榮獲「個案影響力類永續主題投資-金級獎」的最高榮譽，且為唯一投信公司獲此殊榮者，顯示合庫金控攜手各子公司落實ESG作為，創造永續價值的成果。

展望今年下半年，合庫金控表示在金融環境變動快速的情形下，將持續精進核心業務優勢，深耕海外業務營運，推動數位化進程，掌握綠色金融商機、關注社會情勢，堅守誠信經營並善盡企業社會責任，秉持穩健經營的宗旨，持續締造佳績。