合庫金7月獲利27.17億元創新高 總座：三策略提升盈餘

合庫金控（5880）今（18）日舉行今(2022)年第2季法說會，由金控總經理陳美足主持。陳美足指出，合庫金今年上半年自結稅後純益為新台幣93.48億元，較去年同期減少約8%，每股盈餘0.64元，主要是金融商品收益減少所致。不過7月已逐漸回穩，單月獲利27.17億元創公司歷年新高，累計盈餘減少幅度縮小為3%，隨著升息利差逐漸反映，整體表現會更趨於穩定向上。

陳美足指出，今年上半年全球經濟受到疫情反覆與烏俄戰爭陰霾，能源糧食價格飆漲，通膨數據居高不下，迫使美國聯準會快速升息縮表，升息幅度超出預期，造成全球股匯債市波動劇烈震盪，金融機構風險性資產不論在評價或資本利得，獲利普遍受到影響。

合庫金核心子公司合庫銀行存放款業務維持良好動能，其中外幣存款成長達13%以上，放款增長則來自中小企業放款及個人房貸。逾放比例及備抵呆帳覆蓋率亦優於去年同期，資產品質穩健。

今年下半年，美國7月通膨數據自高點滑落，Fed可能放緩升息腳步，國內景氣依國發會預估下半年有很大機會可以維持穩定。陳美足表示，合庫金將秉持穩健策略，強化核心競爭力來因應多變的市場。提升盈餘的具體策略從三個面向著手：