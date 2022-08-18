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刷卡繳學費不愛分期？兆豐統計：76%一次付清

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
卡繳學費大盤點，兆豐銀調查發現，有高達76%卡友都愛一次付清刷卡繳納學費。圖/兆豐銀行提供
卡繳學費大盤點，兆豐銀調查發現，有高達76%卡友都愛一次付清刷卡繳納學費。圖/兆豐銀行提供

暑假接近尾聲，開學季即將來臨，越來越多家長選擇以信用卡代替現金繳納學費 ，看準的不外乎是能賺回饋、還可以分期，最重要的是享有刷卡遞延付款的特性 ，也因此每逢寒暑假，各家發卡行都會推出五花八門的學費方案搶市，然而究竟家長們最喜歡的方案是哪種？根據兆豐銀行（2886）統計，去年卡友繳納學費的比例，有76%民眾都選擇「一次付清」，僅有24%選擇分期付款，而分期期數中，有高達81%的卡友選擇12期0利率方案，其次為6期15%、3期4%，至於需要收年利率的30期，則僅有0.1%卡友選擇。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，去年兆豐卡繳學費平均每筆金額落在2.6萬元 ，最多人繳納的單筆金額級距也確實落在1-3萬元；因此，此次最新推出的兆豐卡學費方案，便是以3萬元為基礎，今年9月底前只要有新增一筆一般消費，單筆繳學費達3萬元就能獲得100元刷卡金、一般消費達1萬元，且學費達20萬元，則可獲得1000元刷卡金。

同樣提供一次付清的銀行還有遠銀，最高刷滿5萬元且申請電子帳單可送200元、國泰世華則是最高單筆滿5萬送180元，回饋須完成登錄，刷卡金就能入袋。

至於分期付款方面，目前0利率方案已成各家銀行基本配備，如兆豐銀行不限卡、不限金額可享3、6、12期0利率；安泰則是單筆滿3000元可享最高12期0利率，永豐單筆滿2000元可享3期0利率、國泰則是單筆滿3000元最高6期0利率、滿3萬元則12期0利率。

倘若12期無法滿足家長需求，部份銀行也會特地加開更高期數的有息分期，如兆豐就推出單筆滿3萬元可分到30期，年利率為3.88%；以繳納3萬元為例，首月利息需97元，加計本金1,000元，首月為1,097元，就能分攤長達2年半慢慢繳納，有需要的家長們可多加把握。

兆豐銀行 學費 刷卡

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