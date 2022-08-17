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3原因推升國銀外幣存款叩關13兆 4家兆元銀行出列

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
美台利差擴大，銀行與企業戶趁勢介入大賺swap（換匯交易）及套利財，加上6月台幣又回貶，再度推升外幣存款。圖/本報資料照片
美台利差擴大，銀行與企業戶趁勢介入大賺swap（換匯交易）及套利財，加上6月台幣又回貶，再度推升外幣存款。圖/本報資料照片

美台利差擴大，銀行與企業戶趁勢介入大賺swap（換匯交易）及套利財，加上6月台幣又回貶，再度推升外幣存款。據金管會統計，6月國銀外幣存款餘額12兆8,733億元創史上新高，兆豐銀中信銀玉山銀北富銀等4家外存餘額全破兆元。

行庫主管坦言，6月外幣存款餘額再度回升，有三大主因，一、美台利差擴大，swap換匯點也擴大，美元存款部位愈高、愈可提升銀行換匯交易收益，二、客戶也借台幣轉抱美元做套利，三、6月台幣貶值近2.3%，強勢美元換弱勢台幣，自然推升以台幣計價的外幣存款餘額。

據金管會6月底統計，6月國銀外幣存款餘額12兆8,733億元創史上新高、月增2.13%或2685億元，年增18.6%，其中兆豐銀外存餘額1兆2245億元穩居「外存王」，中信銀以1兆851億元緊追其後，玉山銀1兆419.6億元居第三。

北富銀則在6月首度衝破兆元大關到1兆38億元，列居第四家「兆元」銀行，老五是第一銀行9413億元，估計今年有機會衝破兆元關卡。

若以月增額來看，前十大外幣存款行中，以北富銀6月增436億元、月增創9個月新高，中信銀月增416億元創21個月新高，顯示兩家民營銀行6月搶美元的盛況。

若以年增率來看，以北富銀和彰銀年增破3成最驚人，國泰世華銀、台銀和玉山銀年增也有2成的高成長。彰銀主管說，6月外存一飛衝天，主因是有單一客戶大筆美元存款進帳，加上6月台幣貶值推升外幣存款餘額所致。

另一家行庫主管說，6月開始美台利差擴大，估第三季美台利差會擴大到1%，換匯交易的換匯點也會逐步擴大，推升銀行換匯交易收益，美元存款部位愈高者，受惠程度愈大，各銀行自然開始搶美元。

該主管解釋，FX Swap交易是指同時買進並賣出金額相同、交割日不同的外匯交易，例如即期匯率台幣30元兌1美元，一個月後的換匯點是-0.04，一個月遠匯匯率是29.96元兌1美元。

當銀行即期賣出1000萬美元、同時買入3億台幣，一個月後買入1000萬美元同時賣出2.996億台幣，銀行就賺了中間40萬元台幣利差。

該主管說，在Swap市場上拆出美元的隱含利率，與直接在貨幣市場拆出美元的利率，常有套利空間，各銀行依此可增加收益，其次，FX Swap可承作一年內的交易，也有利銀行資金操作的靈活運用。

玉山銀 兆豐銀 中信銀 北富銀 外匯

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