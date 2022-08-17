中租搶先買後付商機 「銀角零卡」目標3年達250萬戶

中租控股（中租-KY，5871）旗下「zingala銀角零卡」5月正式命名上路，中租控股董事長陳鳳龍今天表示，zingala上路3個月來增加15萬新會員，目前已有2萬家合作場景，總會員數於7月底已破百萬，目標2025年以前達成5萬家、250萬名會員。

中租控股旗下仲信資融於今發表「zingala銀角零卡」數位經營成果，分享BNPL（Buy Now, Pay Later，先買後付）商機。陳鳳龍表示，疫情改變了經濟結構與消費型態，中租身處在改變浪潮之中，全面建構深化數位金融服務、深度推動消費金融業務。

陳鳳龍表示，銀角零卡提供小額貸款做為支付工作，大額一點則作為分期融資工具，實現普惠金融服務。他表示，中租仲信自2000年就開始從事線下融資，但線下操作都是單次性業務，雖已累積一定規模，但在數位化潮流下，中租於2018年推出零卡分期，利用手機App就可完成交易，近兩年疫情關係，數位化推動速度快，今年5月再推出「zingala銀角零卡」。

「zingala銀角零卡」推出「中租Coin」點數制度，回饋串連會員的消費日常，讓用戶便於特約商家消費抵用，1年多來，每位會員從平均3.8次的回購率，攀升到6.2次，促動快速成長的基礎。預期今年底前，「zingala銀角零卡」業務動能至少成長3成，達到會員數突破110萬人，有70萬人是活躍會員，以20至35歲為主，合作店家已達2萬家。

陳鳳龍說，目標在2025年前，「zingala銀角零卡」達成會員數250萬人、合作店家5萬家，目前還有最後一哩路，關鍵將是審查效率要提升、速度要快又準，因此引進AI智能徵審，讓銀行、金融機構服務過去沒辦法服務的客戶，真正落實普惠金融。

至於海外發展方面，陳鳳龍說，目前同步推展，除了台灣之外，馬來西亞也已開始運作，隨後預計在泰國、柬埔寨、菲律賓推出消費分期業務，未來要先有基礎工程建設，建立數位金融的公版，並在當地會做好在地化，讓運作更順暢，不只在台灣，拓展至東協也有好的發展。

中租表示，內部統計數據，消費者選用「zingala銀角零卡」占商戶端的金流比重最高有30%；還有單一電商的單月使用零卡最高業績創下2億元的業績。陳瑞興表示，近年來數位化的經營有成，「zingala銀角零卡」在會員的深耕上成績顯著，創造消費者、商戶與中租的三贏。

另外，今年度「zingala銀角零卡」持續擴增多家指標性的合作商家，像是跨國性的SHOPLINE全球智慧開店平台，致力為會員帶進更多元化的消費場景。另有全台大型連鎖的行動手持裝置通路商業者神腦國際，也選擇與zingala銀角零卡攜手，提供雙方會員更多的3C智慧生活用品與彈性支付選項。